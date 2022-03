Za nami tegoroczna ceremonia wręczenia nagród Independent Spirit Awards. Na czerwonym dywanie jak zawsze pojawiła się plejada gwiazd, m.in. Kristen Stewart , Andrew Garfield , Taika Waititi , Lily James i Bob Odenkirk .



Wielką triumfatorką okazała się Maggie Gyllenhaal , która za swój reżyserski debiut zgarnęła nagrody w najważniejszych kategoriach. Jej głośny dramat "Córka" z Olivią Colman w roli głównej uhonorowano statuetkami za najlepszy film, reżyserię i scenariusz.

Podczas ceremonii gospodarze gali, Nick Offerman i Megan Mullally, dobitnie skomentowali akt agresji Władimira Putina na Ukrainę, apelując do niego, by "wypier***ał i wracał do domu".

Kristen Stewart: Apel przeciwko wojnie w Ukrainie

Do apelu dołączyła Kristen Stewart , honorowa przewodnicząca nagród, która również postanowiła wesprzeć walczącą Ukrainę.

"Nasze nagrody oznaczają wolność słowa, niezależność i człowieczeństwo" - powiedziała ze sceny aktorka. "Dzisiaj jesteśmy zmuszeni stanąć po stronie narodu ukraińskiego. Ryzykują życiem, aby walczyć o te rzeczy" - dodała.

"Opowiadamy się za setkami tysięcy uchodźców, którzy uciekają przed tą wojną. Zarówno Ukraińcom, jak i innym narodowościom odmówiono bezpiecznego schronienia" - oświadczyła.

Independent Spirit Awards: Środkowy palec dla Putina!

Uczestnicy tego wielkiego święta niezależnego kina nie zapomnieli o tragicznych wydarzeniach w Ukrainie. Najpierw do dramatycznej sytuacji uciekających przed wojną mieszkańców tego kraju odnieśli się gospodarze gali, Nick Offerman i Megan Mullally.

"Zanim przejdziemy dalej, chcielibyśmy przekazać wyrazy wsparcia i solidarności z osobami dotkniętymi wojną na Ukrainie oraz ofiarami wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie" - rozpoczął gwiazdor "Parks and Recreation". Towarzysząca mu na scenie Mullally wystosowała do rosyjskiego przywódcy dobitny apel.



"Myślę, że mówimy w imieniu wszystkich tu zgromadzonych, mając nadzieję na szybkie i pokojowe rozwiązanie tej sytuacji. Wypier***aj i wracaj do domu, Putin - oto najbardziej pożądane rozwiązanie, na które wszyscy czekamy" - powiedziała aktorka.

"W tym celu zjednoczmy się teraz we wspólnym pozdrowieniu" - dodał Offerman, pokazując środkowy palec zaadresowany do rosyjskiego dyktatora. Gospodarze zachęcili uczestników ceremonii do przyłączenia się do nich, co spotkało się z wyjątkowo entuzjastyczną reakcją. Chwilę później mogliśmy dostrzec, jak tłum gwiazd - z Kristen Stewart na czele - "pozdrawia" Władimira Putina tym gestem.



Następnie prowadzący galę zaapelowali do uczestników i widzów, by na symbolicznych gestach nie poprzestawać. Podkreślili, że cała międzynarodowa społeczność powinna zaangażować się w realne działania mające na celu niesienie pomocy ukraińskim uchodźcom, takie jak zbiórki pieniędzy czy żywności.



"Prosimy, abyście wszyscy na miarę swoich możliwości wsparli ofiary tego bezsensownego i brutalnego aktu agresji" - powiedziała ze sceny Mullally.

Wojna w Ukrainie

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Wcześniej Kreml uznał niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. Rosyjska armia tłumaczyła inwazję chęcią "samoobrony" oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Od tego czasu trwa zacięta walka. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że wojska rosyjskie atakują lotniska wojskowe i cywilne, punkty dowodzenia, obiekty obrony przeciwlotniczej, ważne obiekty infrastruktury, miasta i oddziały wojsk ukraińskich. Rosyjskie pociski niszczą domy, szpitale, szkoły i przedszkola.



W odpowiedzi na rosyjską agresję liczne państwa zdecydowały się na sankcje wymierzone w Rosję. Ukraińcy nie składają broni. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ministrowie zostali w broniącym się Kijowie. W Ukrainie trwa wojna!



Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziecie w raporcie specjalnym w naszym serwisie Wydarzenia!

