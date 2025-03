Ikona amerykańskiego kina spełnia swoje marzenia. Zagra w adaptacji mocnego komiksu

Keanu Reeves: kariera

Debiutem Keanu Reevesa na ekranie była epizodyczna rola w serialu "Hangin’ In". Później grał m.in. w reklamach Coca-Coli czy mniej znanych produkcjach telewizyjnych - "Night Heat", "Comedy Factory", "Bractwo sprawiedliwych". W 1990 roku wcielił się w rolę Teda Logana w kultowej w niektórych kręgach serii "Bill & Ted's Excellent Adventures". Późniejsze role to z kolei same sukcesy - wystarczy wymienić choćby filmy takie jak "Moje własne Idaho", "Speed - niebezpieczna prędkość", "Johnny Mnemonic", "Życie na krawędzi", oczywiście "Matrix" (i trochę mniej udane sequele), "Adwokat diabła", "Słodki listopad". Na jakiś czas jego kariera filmowa zwolniła, głównie przez problemy w jego życiu prywatnym.

Keanu Reeves od kilku lat pojawia się coraz częściej na filmowych ekranach w produkcjach cieszących się sukcesem. Powrotem w wielkim stylu okazał się thriller kryminalny "John Wick" (który doczekał się już w sumie czterech części i spin-offu zatytułowanego "Ballerina"). Oprócz tego w ostatnich latach aktor powrócił jako Neo w "Matrix: Zmartwychwstania", zagrał w serialu "Swedish Dicks" oraz kontynuacji przygód Bill i Teda, czy użyczył głosu jednemu z bohaterów "Toy Story 4".

W 2024 roku użyczył głosu bohaterowi cyklu filmowego o przygodach Sonica oraz wystąpił w jednym z odcinków serialu animowanego Prime Video "Ukryty poziom". Teraz pracuje nad jedną ze swoich pasji - przenosi na ekran komiks, który sam napisał.

"BRZRKR": adaptacja komiksu ma w końcu reżysera

Keanu Reeves wraz z Mattem Kindtem i Ronem Garneyem jest autorem dość mocnego komiksu zatytułowanego "BRZRKR".

Wymawiana poprawnie jako "berserker" seria już niedługo zostanie zaadaptowana przez Netflixa - powstanie film akcji z udziałem Reevesa oraz serial anime. Scenariusz filmu jest już gotowa, ale do tej pory nie znaliśmy nazwiska reżysera. Jak informuje The Hollywood Reporter wybór padła na Justina Lina ("Szybcy i wściekli", "Detektyw"). To drugi wspólny projekt obu panów - po produkcji "Last Days", która miała swoją premierę na Festiwalu w Sundance w styczniu br.

Główną rolę w filmie "BRZRKR" zagra Reeves. Przypomnijmy również, mówiąc o pisarskich dokonaniach aktora, że ostatnio napisał wraz z pisarzem autorem science fictionChiną Mievillem książkę "The Book of Elsewhere".

