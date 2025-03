Brawurowy kryminał z gwiazdorską obsadą. Netflix wyciąga asa z rękawa

"The Whisper Man": brawurowy kryminał z gwiazdorską obsadą

"Dzień zero" był thrillerem politycznym, "The Whisper Man" jest kryminałem o losach pisarza, którego ośmioletni syn zostaje porwany. Zdesperowany mężczyzna prosi o pomoc swojego ojca, byłego policjanta, z którym nie rozmawiał od lat. W trackie śledztwa okazuje się, że ostatnie wydarzenia z życia bohatera oraz porwanie mogą mieć związek ze sprawą sprzed dziesięciu lat.

Oprócz Roberta De Niro w rolach głównych w filmie wystąpią również, jak informuje serwis Deadline, Michelle Monaghan oraz Adam Scott. Monaghan jest znana widzom z takich produkcji jak cykl "Mission: Impossible", seriali "Mesjasz", "Sekta", "Echa". Adam Scott to oczywiście niezapomniany Ben Wyatt z "Parks and Recreation".

I Monaghan, i Scott łączy ostatnio jeden fakt - możemy oglądać ich w dwóch telewizyjnych hitach. Mowa oczywiście o trzecim sezonie "Białego lotosu" (w przypadku Monaghan) i drugiej serii "Severance" (Scott). Reżyserem "The Whisper Man" jest James Ashcroft, a za scenariusz odpowiedzialnie są Ben Jacoby i Chase Palmer.

"The Whisper Man": kolejny projekt braci Russo

"The Whisper Man" to kolejny i zarazem szósty projekt za który odpowiadać będzie Netflix oraz AGBO Studios należące do braci Anthony’ego i Joe Russo. Wcześniej na platformie zadebiutowały m.in. "Tyler Rake" (pierwsza i druga część), "Grey Man". Za kilka dni na platformę trafi "The Electric State" z Millie Bobby Brown oraz Chrisem Prattem.

