Hugh Jackman jest gejem? Głos zabrała... żona aktora

Żona Jackmana w jednym z wywiadów przytoczyła anegdotę dotyczącą tego, jak postrzegany jest ich związek. "Kiedyś na Oscarach, siedząc w toalecie, byłam mimowolnym świadkiem rozmowy dwóch pań, które zastanawiały się, co Hugh we mnie widzi i doszły do wniosku, że pewnie jest gejem, a ja jego przykrywką. Spuściłam wodę, wyszłam z kabiny i powiedziałam: 'A nad ranem robię Hugh i jego chłopakom jajecznicę, bo jestem też świetną kucharką'. Trzeba było widzieć ich miny!" - żartowała Deborra Lee-Furness .

Teraz po raz kolejny odniosła się do sugerowanej orientacji seksualnej męża. "Gdyby był gejem, to by nim był" - powiedziała w podcaście "Not an Overnight Success".

"Nie musiałby się ukrywać, mógłby umawiać się z Bradem Pittem albo kimkolwiek innymi. Nie, że Brad Pitt jest gejem, ale wiecie, o co mi chodzi" - tłumaczyła żona gwiazdora.

Hugh Jackman ma żonę starszą o 13 lat

Hugh Jackman poznał starszą od siebie o 13 lat aktorkę na planie australijskiego serialu "Correlli". Wzięli ślub w kwietniu 1996 roku w kościele pod Melbourne i wychowują razem 21-letniego syna Oscara oraz 16-letnią córkę Avę. W rozmowie z serwisem People Jackman zdradził, że cały czas chodzi z żoną na randki i oboje dbają o to, by znaleźć czas tylko dla siebie.



"Całe życie się siebie uczymy. Ludzie się zmieniają, więc trzeba, nawet jeśli jest się z kimś 25 lat, dbać o wzajemne zrozumienie" - tłumaczył aktor. Wyjawił również, że pamięta o tym, by obsypywać żonę komplementami. "Zawsze mówię jej o tym, jak bardzo doceniam, że jest taka zabawna, niesamowita i inteligentna. Im dłużej trwa nasz związek, tym jest mi w nim lepiej".

Tydzień temu para świętowała 26. rocznicę ślubu.

Hugh Jackman: Zakochany w żonie

Rok temu Jackman poświęcił żonie kilka ciepłych słów z okazji srebrnych godów.

"Bycie twoim mężem, Deb, jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie" - napisał na wstępie swojego rocznicowego wpisu Jackman.



Potem było jeszcze piękniej. "Od momentu, w którym się poznaliśmy, wiedziałem, że naszym przeznaczeniem jest być razem. W ciągu wspólnych 25 lat nasza miłość tylko się pogłębiła. Wspólne życie jest ekscytującą zabawą i przygodą, wiele się przy tobie nauczyłem. Jestem dozgonnie wdzięczny, że mogę dzielić z Tobą miłość, życie i tworzyć rodzinę. Dopiero zaczęliśmy! Deb, kocham cię z całego serca!" - wyznał aktor.



Swój post Jackman zilustrował zdjęciami ze ślubu, na których widać zapatrzoną w siebie, zakochaną parę.

