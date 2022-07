Autorem scenariusza filmu "Scoop" będzie Peter Moffat ("Your Honor"). Produkcją zajmie się założona przed dwoma laty firma The Lighthouse Film & TV. Informacja o powstawaniu filmu, którego bohaterem będzie książę Andrzej, z pewnością nie spodoba się jego Elżbiecie II oraz całej rodzinie królewskiej.

Szokujący wywiad BBC z księciem Andrzejem

Scenariusz filmu "Scoop" powstanie na motywach książki Sam McAlister zatytułowanej "Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews" ("Za kulisami najbardziej szokujących wywiadów BBC"). Autorka opisuje w niej, w jaki sposób jej i innym dziennikarzom BBC udało się namówić księcia na rozmowę, którą wyemitowano dwa miesiące po tym, jak Epstein został znaleziony martwy w swojej celi.

Wywiad z księciem Andrzejem przeprowadziła Emily Maitlis. Dziennikarka dokładnie przepytała go o znajomość z Epsteinem i jego kochanką Ghislaine Maxwell. Ta ostatnia w ubiegłym roku została skazana za handel dziećmi i inne przestępstwa. W trakcie wywiadu książę Andrzej powiedział, że żałuje, iż wciąż wiązany jest z Epsteinem, który w 2008 roku przyznał się do winy w sprawie seksualnego nagabywania dzieci. Nie przeprosił jednak ofiar Epsteina, co wzbudziło oburzenie opinii publicznej.

Po emisji tego wywiadu książę Andrzej został odsunięty od królewskich obowiązków. W ubiegłym miesiącu nie był obecny w trakcie hucznie obchodzonego Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II i wydarzeń z nim związanych zorganizowanych z okazji jej 70-lecia na brytyjskim tronie.

Zdjęcia do filmu "Scoop" mają rozpocząć się już w listopadzie. Potwierdzają to Peter Moffat oraz producentka Hilary Salmon. Nie wyznaczono jeszcze reżysera filmu ani nie skompletowano obsady. Według słów Salmon, agenci aktorscy, z którymi zdążono się już skontaktować, byli pod ogromnym wrażeniem zaproponowanych ról. Jednocześnie Salmon nie skomentowała informacji o tym, że do roli księcia przymierzany jest Hugh Grant .

