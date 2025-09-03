Hołd dla jednego z najważniejszych artystów na świecie. Filmy Wajdy w Los Angeles

"Andrzej Wajda. Człowiek z Polski" w Los Angeles

Dzięki współpracy Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy i American Cinematheque w dniach 5-7 września w Los Angeles odbędzie się przegląd filmów "Andrzej Wajda. Człowiek z Polski".

Amerykańska publiczność obejrzy sześć produkcji: "Popiół i diament", "Kanał", "Wszystko na sprzedaż", "Człowieka z marmuru", "Człowieka z żelaza" oraz "Katyń".

Zdjęcie Andrzej Wajda (1926-2016) / AKPA

"Oddajemy hołd jednemu z najważniejszych artystów na świecie, którego twórczość, głęboko zakorzeniona w polskiej historii, niesie uniwersalne przesłanie i inspiruje do refleksji nad wartościami fundamentalnymi dla każdego wolnego społeczeństwa. (...) W jego filmach romantyzm mieszał się z pragmatyzmem, bunt z kompromisem, pamięć z wizją przyszłości. Jego bohaterowie musieli odnaleźć swoje miejsce, stawiając czoła dylematom moralnym, które pozostają niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie napięć i podziałów" - tak zapowiadany jest przegląd filmów Andrzeja Wajdy na oficjalnej stronie American Cinematheque.

Dla amerykańskiej publiczności dzieła Wajdy oferują nie tylko zapis historii Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim uniwersalne opowieści o odwadze, lojalności i poszukiwaniu sensu w świecie pozbawionym prostych odpowiedzi. To wartości, które łączą widzów niezależnie od języka czy miejsca zamieszkania. (...) Projekt "Andrzej Wajda. Człowiek z Polski" to coś więcej niż retrospektywa filmowa - to zaproszenie do dialogu międzykulturowego.

Dzień wcześniej, 4 września, w Emerson College w Los Angeles odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy z udziałem Katarzyny Ślesickiej, zastępczyni dyrektorki CKF, Grzegorza Skorupskiego, producenta filmowego oraz Artura Zaborskiego , prorektora Warszawskiej Szkoły Filmowej i dziennikarza filmowego.

Widzowie będą mogli obejrzeć najsłynniejsze dzieła Andrzeja Wajdy oraz wziąć udział w spotkaniach i dyskusjach poświęconych spuściźnie reżysera. Grzegorz Skorupski i Artur Zaborski wygłoszą również przed pokazami prelekcje na temat prezentowanych filmów.



American Cinematheque to legendarna instytucja filmowa z siedzibą w Los Angeles, działająca od 1981 roku. Prowadzi historyczne kina Aero Theatre w Santa Monica i Los Feliz 3 w Hollywood, organizując retrospektywy, przeglądy i premiery.



Program wydarzenia:



4 września - panel dyskusyjny o dziedzictwie Andrzeja Wajdy (Emerson College)

5 września - "Popiół i diament" oraz "Wszystko na sprzedaż" (Aero Theatre)

6 września - "Człowiek z marmuru" oraz "Człowiek z żelaza" (Los Feliz 3)

7 września - "Kanał" oraz "Katyń" (Los Feliz 3)