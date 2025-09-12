Henry Cavill kontuzjowany w czasie przygotowań do "Nieśmiertelnego". Zdjęcia przesunięte

Nie podano, co stało się aktorowi. Jak podają kolejne serwisy, zdjęcia do "Nieśmiertelnego" na pewno zostaną przesunięte. Nieoficjalnie mówi się, że będą mogły wystartować dopiero na początku 2026 roku.

"Nieśmiertelny". O czym opowiadał kultowy film z 1986 roku?

"Nieśmiertelny" z 1986 roku ma dziś status kultowego. Produkcja w reżyserii Russella Mulcahy’ego opowiadała o urodzonym w szesnastowiecznej Szkocji Connorze MacLeodzie (Christopher Lambert). Podczas bitwy zostaje ciężko ranny w walce z Kurganem (Clancy Brown). MacLeodowi udaje się uniknąć śmierci, za co zostaje wygnany ze swojej wioski pod zarzutem czarów.

Wkrótce spotyka na swojej drodze Juana Sáncheaz-Villalobosa Ramíreza (Sean Connery), który tłumaczy mu, że obaj są nieśmiertelnymi – zabić może ich tylko ścięcie głowy. Takich, jak ich, jest więcej. Rozsiani po świecie, walczą między sobą, aż przy życiu nie pozostanie tylko jeden. Nieśmiertelnym jest także Kurgan, który tropi MacLeoda i Ramireza.

"Nieśmiertelny" doczekał się trzech sequeli z 1991, 1994 i 2000 roku. Wszystkie zostały bardzo źle przyjęte, a pierwszy z nich jest nawet uważany za jeden z najgorszych filmów w historii. Franczyza składa się także z seriali aktorskich, animowanych i anime.

"Nieśmiertelny". Kogo zobaczymy w nowej wersji kultowego filmu?

W remake'u "Nieśmiertelnego" w reżyserii Stahelskiego (seria "John Wick") udział wezmą Henry Cavill jako MacLeod, Russell Crowe jako Ramirez, Dave Bautista jako Krugan i Karen Gillan jako Heather, ukochana bohatera.