Helena Englert jest córką Beaty Ścibakówny-Englert ("Skazane", "Układ zamknięty", "Tygrysy Europy") i Jana Englert a ("Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Magnat", "Dom" czy "Kiler"). Helena jest najmłodszą z czwórki dzieci Jana Englerta. Jej trójka przyrodniego rodzeństwa - Katarzyna, Małgorzata i Tomasza - to dzieci aktora z pierwszego małżeństwa z Barbarą Sołtysik.

W 2019 roku Helena Englert rozpoczęła studia na Tisch School of the Arts. Jest to szkoła sztuk scenicznych, filmowych i medialnych Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU). W Nowym Jorku spędziła jednak tylko rok, a po wybuchu pandemii wróciła do Polski. Aktualnie kształci się na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zadebiutowała na dużym ekranie już w wieku... dwóch lat. W 2002 roku zagrała w "Superprodukcji" w reżyserii Juliusza Machulskiego . Na następną rolę w wykonaniu dziecięcej aktorki przyszło czekać ponad dekadę, w 2013 dostała rolę Kasi w filmie "Układ zamknięty" Ryszarda Bugajskiego , gdzie zagrała wraz z matką.

Jednak największą popularność przyniósł jej angaż w serialu telewizyjnym "Barwy szczęścia", gdzie od 2016 roku wciela się w postać Angeli Kowalskiej.

Rola w erotycznym filmie Marii Sadowskiej "Pokusa" to jej pierwszoplanowy debiut aktorski.

Edyta Folwarska: Helena Englert ma dar i talent, którego nie da się wypracować

Jak przyznała w rozmowie z "Faktem" autorka powieściowego pierwowzoru i współscenarzystka "Pokusy" - Edyta Folwarska - Helena Englert "nie była typowana do głównej roli, ale na castingach pokazała największy kunszt aktorski".

"Na początku miałam wątpliwości, przeszkadzały mi jej krótkie włosy, pomyślałam, że trzeba będzie je przedłużyć. Wtedy Marysia Sadowska stwierdziła: 'Spokojnie, to jej tylko nadaje charakteru, poczekaj, aż się odezwie'" — przyznaje Folwarska.

Autorka "Pokusy" uważa, że Helena Englert "ma dar i talent, którego nie da się wypracować".

"Mówiłam i jej, i jej mamie, że taki talent nie zdarza się często. Nie mówię tego, bo zagrała w moim filmie, Helena ma to coś i myślę, że po 'Pokusie' zostanie to dostrzeżone" — przekonuje Folwarska.

Edyta Folwarska nie tylko o filmie "Pokusa": Hejt słyszę już od roku [wywiad]

Helena Englert: Erotyczne sceny bez dublerki

I zdradza, co było dla młodej aktorki największym wyzwaniem podczas pracy nad filmem.

"Helena musiała się rozebrać, pokazać biust, grać nago w scenach z innymi aktorami, ale nie miała dublerki w żadnej scenie, nie chciała tego. Stwierdziła, że jej ciało służy też do jej pracy i do grania, jest to część jej zawodu" - ujawnia pisarka. "Stwierdziła, że nie chce dublerki, a rodzice też są aktorami i to rozumieją. Podeszła do tego czysto zawodowo i naprawdę profesjonalnie" - zaznacza Folwarska.

Współscenarzystka "Pokusy" zapewniła, że aktorzy mogli liczyć na planie zarówno na pomoc seksuologa, jak i koordynatora scen intymnych. I dodała, że z usług dublerki sporzystała m.in. Joanna Liszowska. "Chodziło tu o scenę seksu, brutalnego seksu. I to też jest, w pełni zrozumiałe" — podsumowała Folwarska.