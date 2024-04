Mastercard OFF CAMERA: Gwiazdy kina w Krakowie

Siedemnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 26 kwietnia do 5 maja. W tym czasie widzowie zobaczą blisko 90 produkcji z całego świata w czasie ponad dwustu projekcji.

Tegoroczny festiwal rozpocznie uroczysty pokaz niemiecko-francuskiej produkcji "Treasure", do której zdjęcia w głównej mierze były realizowane w Polsce. Europejska premiera filmu z udziałem twórców, w tym samej reżyserki, Julii von Heinz i znakomitego brytyjskiego aktora Stephena Frya, odbędzie się w piątek wieczorem w krakowskim kinie Kijów.

Scenariusz produkcji oparty został na prawdziwej historii, opisanej w bestsellerowej autobiograficznej powieści przez Lily Brett. Zainteresowała się nią gwiazda serialu "Dziewczyny" Lena Dunham i to do tego stopnia, że nie tylko wcieliła się w jedną z dwóch głównych ról, ale jest także producentką filmu. Gra dziennikarkę muzyczną Ruth, która niedługo po upadku żelaznej kurtyny odbywa u boku ojca (Fry) podróż z Nowego Jorku do Polski śladami jego żydowskich korzeni.

Na ekranie zobaczymy także rodzimych aktorów: Zbigniewa Zamachowskiego, Tomasza Włosoka i Sandrę Drzymalską. Muzykę do filmu stworzył zaś duet: Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa.

Julia von Heinz i Stephen Fry nie są jedynymi głośnymi nazwiskami, które na przełomie kwietnia i maja pojawią się w Krakowie. Imprezę swoją obecnością zaszczyci w tym roku również Patrick Wilson, hollywoodzki gwiazdor, znany zarówno z ról w musicalach na Broadwayu, jak i w wielkobudżetowych produkcjach filmowych. To aktor ceniony przez krytykę i uhonorowany licznymi nagrodami. Masowej publiczności znany dzięki rolom Eda Warrena w serii filmów "Obecność" oraz Orma w cyklu "Aquaman".

Podczas pokazu specjalnego swojego filmu "Pułapka", 27 kwietnia w Kinie Kijów, Wilson odbierze nagrodę "Pod Prąd", przyznawaną osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland.

Mastercard OFF CAMERA: Najlepszy polskie filmy i nie tylko

Jednym z najistotniejszych punktów programu największego święta kina niezależnego w tej części Europy jest Konkurs Główny. Prezentowane w nim filmy ubiegają się o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 tysięcy dolarów.



W tym roku wśród dziesięciu tytułów znalazła się jedna polska produkcja. Mowa o "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego, największej pozytywnej niespodziance ostatniego festiwalu w Gdyni (nagrody za najlepszy debiut reżyserski, scenariusz, pierwszoplanową rolę męską i drugoplanową kobiecą), zwracającej uwagę na nowy reżyserski talent w naszym kraju.

Pozostałe filmy, które powalczą w Konkursie Głównym to: "Empty Nets", "Forever Forever", "She Came at Night", "Paradise is Burning", "Silent Roar", "The Hypnosis", "Power Alley", "The Quiet Maid" oraz "78 Days".

W każdej edycji Mastercard OFF CAMERA odbywa się również Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Prezentowane jest w nim to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku było najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne.



O nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych powalczy dziesięć fabuł. Są to: "Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki, "Grzyby" w reżyserii Pawła Borowskiego, "Horror Story" w reżyserii Adriana Apanela, "Imago" w reżyserii Olgi Chajdas, "Znachor" w reżyserii Michała Gazdy, "Błazny" w reżyserii Gabrieli Muskały, "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej, "Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka, "Kos" w reżyserii Pawła Maślony, "Lęk" w reżyserii Sławomira Fabickiego.

Jury wybiera także laureatów w konkursach na Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Mastercard Rising Star, czyli najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym.

Najlepszą aktorką mają szansę zostać: Magdalena Cielecka - za rolę w filmie "Lęk", Sandra Drzymalska - za rolę w filmie "Biała odwaga", Lena Góra - za rolę w filmie "Imago", Maria Maj - za rolę w filmie "Grzyby" oraz Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Lęk".

Z kolei o miano najlepszego aktora powalczą: Bartosz Bielenia - za rolę w filmie "Kos", Leszek Lichota - za rolę w filmie "Znachor", Filip Pławiak - za rolę w filmie "Biała odwaga", Michał Sikorski - za rolę w filmie "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" i Jakub Zając - za rolę w filmie "Horror Story".

Wśród nominowanych do nagrody Mastercard Rising Star - za najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym znaleźli się natomiast: Sebastian Dela - za rolę w filmie "Błazny", Magdalena Dwurzyńska - za rolę w filmie "Błazny" oraz Jędrzej Bigosiński - za rolę w filmie "Grzyby".

W tym roku po raz pierwszy zostanie również wręczona na festiwalu Nagroda Female Voice dla Kobiet Filmu. Przyznawana ona będzie wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Są ambitne, kreatywne, skuteczne. Nominacje otrzymały: Olga Chajdas - reżyserka i scenarzystka "Imago", Agnieszka Elbanowska - reżyserka i scenarzystka "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny", Monika Sobień-Górska - scenarzystka "Lęku" oraz duet Magdalena Kamińska i Agata Szymańska - producentki "Białej odwagi". Laureatka otrzyma aż 50 tysięcy złotych.

O tym, do kogo trafią najważniejsze nagrody zadecyduje jury. Jurorami Konkursu Głównego są w tym roku: jeden z najwybitniejszych polskich aktorów Andrzej Seweryn, nagrodzony dwoma Oscarami scenarzysta Christopher Hampton, oraz uznana producentka filmowa Alise Gelze.

Z kolei tytuły w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych ocenią: kostiumograf Michael O'Connor, laureat Oscara za "Księżną", reżyserka castingu Ridleya Scotta Kate Rhodes James, dyrektorka festiwalu Finale w Pilznie i wieloletnia selekcjonerka festiwalu w Karlowych Warach Lenka Tyrpáková oraz laureatka Krakowskiej Nagrody Filmowej na festiwalu Mastercard OFF CAMERA w 2021 roku Isabel Lamberti.

Wspomniany Andrzej Seweryn weźmie ponadto udział w jednym najważniejszych wydarzeń imprezy, którym będzie pokaz specjalny filmu "Dyrygent" Andrzeja Wajdy. Wybór tytułu jest nie bez znaczenia - Andrzej Wajda patronuje bowiem Krakowskiej Nagrodzie Filmowej. Dzięki swojej postawie, ale także wybitnej filmografii zapisał się już na zawsze jako pionier nurtu kina niezależnego. Echa jego twórczości wybrzmiewają w kinie do dzisiaj.



W specjalnej rozmowie poprzedzającej projekcję "Dyrygenta" w kinie Kijów, Andrzej Seweryn, nagrodzony za rolę w filmie Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale, opowie o współpracy z wybitnym reżyserem Grażynie Torbickiej, która od lat współpracuje z festiwalem Mastercard OFF CAMERA i prowadzi rozmowy z twórczyniami i twórcami kina niezależnego.



Mastercard OFF CAMERA: Grupa Polsat Plus partnerem festiwalu

Po raz drugi do grona patronów medialnych Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA dołączyła Grupa Polsat Plus. Telewizja Polsat będzie wyłącznym partnerem telewizyjnym wydarzenia, a Interia jedynym patronem wśród portali horyzontalnych. W kanałach i serwisach Grupy Polsat Plus - kanałach Polsatu i na stronach Interii - fani kina niezależnego będą mogli znaleźć ekskluzywne materiały dotyczące festiwalu.



W ramach festiwalu zostaną zaprezentowane produkcje premium, powstałe na zlecenie Telewizji Polsat, które wkrótce trafią do serwisu Polsat Box Go . Widzowie zobaczą miedzy innymi przedpremierowo seriale "Zdrada" i "Zakładnicy". Partnerem pokazów jest Polsat Box Go.

W trakcie imprezy będzie możliwość spotkania i porozmawiania z największymi gwiazdami polskiego kina i telewizji występującymi w produkcjach Telewizji Polsat.

W Polsacie zostanie wyemitowana transmisja z uroczystej gali zamknięcia festiwalu w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków, podczas której poznamy laureatów tegorocznej edycji wydarzenia



- Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA jest jednym z najciekawszych wydarzeń filmowych w naszej części Europy, a współpraca przy nim jest spójna z naszą strategią rozwoju w obszarze treści wideo" - mówi Piotr Żak, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. "Produkcje premium Grupy wpisują się w koncepcję festiwalu, a wiele różnych kanałów dystrybucyjnych, jakimi dysponujemy, pozwoli w pełni zaprezentować odbiorcom najwyższej jakości kontent z udziałem wybitnych twórców kina. Współpraca przy festiwalu bez wątpienia jest korzystna i dla Grupy Polsat Plus i dla samego festiwalu - zapewnia Piotr Żak.

Dziennikarze Interii porozmawiają z gwiazdami polskiego i światowego kina oraz przedstawicielami branży filmowej. Interia codziennie będzie się dzielić relacjami oraz gorącymi newsami z festiwalu. Zajrzy także za jego kulisy niedostępne dla innych redakcji.