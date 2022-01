Ostatni film z serii o Harrym Potterze miał premierę w 2011 roku. Wkrótce zobaczyć będziemy mogli 3. część "Fantastycznych zwierząt" , stanowiących spin-off do serii o młodym czarodzieju.



Pierwszym sygnałem zwiastującym próbę powrotu do mody na Harry'ego Pottera, była premiera programu "Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu", który dostępny jest na platformie HBO GO od grudnia. Turniej, który prowadzi znana gwiazda brytyjskiego kina Helen Mirren , jest przestrzenią zmagań fanów popularnych filmów.

Reklama

Druga premiera trafiła na platformę HBO GO dokładnie w Nowy Rok. "Harry Potter - 20. rocznica: powrót do Hogwartu" to dokumentalny program nakręcony z okazji okrągłej 20. rocznicy powstania pierwszej części tej kultowej serii , w którym ekipa tworząca filmy, spotkała się po latach, by powspominać pracę na planie superprodukcji.

Wideo HARRY POTTER - 20. ROCZNICA: POWRÓT DO HOGWARTU | TYLKO W HBO GO



"Harry Potter": To jeszcze nie koniec?

"Portal We Got This Covered" powołując się na przecieki z wytwórni, twierdzi, że przygotowywana jest kontynuacja "Harry'ego Pottera". Warner Bros. miałoby przystąpić do prac nad projektem po zakończeniu ostatniej, piątej części "Fantastycznych zwierząt", która ma mieć premierę w 2024 roku.

Akcja kolejnej części przygód "Harry'ego Pottera" miałaby rozgrywać się 20 lat po bitwie o Hogwart. Film wykorzystałby wątki ze sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko" która została wydana jako książka. Film jednak nie miałby być jej bezpośrednią adaptacją.



Gdyby faktycznie wykorzystano wątki z "Przeklętego dziecka" jednym z głównych bohaterów filmu byłby syn Harry'ego i Ginny, Albus Potter. Nie wiadomo jeszcze, czy w rzeczonej kontynuacji moglibyśmy ponownie zobaczyć obsadę znaną z Harry'ego Pottera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2" [trailer]

Instagram Post

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku