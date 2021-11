"Harry Potter i Kamień Filozoficzny": Reżyser nawołuje do pokazania pełnej wersji!

Film "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" ma już dwadzieścia lat. W związku z tym jubileuszem jego reżyser, Chris Columbus zwrócił się do studia Warner Bros. z apelem o pokazanie widzom pełnej, trzygodzinnej wersji tego filmu.



Kinowa wersja "Kamienia Filozoficznego" trwa dwie godziny i 32 minuty. Udostępniona później rozszerzona wersja jest dłuższa tylko o siedem minut. Tymczasem istnieje też wersja trzygodzinna, która była pokazywana podczas pokazów testowych. Zdaniem Columbusa bardzo spodobała się ona młodym widzom.

"Wiemy, że film się udał, bo zrobiliśmy kilka pokazów testowych. Szczególnie w Chicago, gdzie pokazaliśmy trzygodzinną wersję. Po zakończeniu rodzice powiedzieli, że była za długa, a dzieci, że była za krótka. Pomyślałem, że to dobrze, bo trudniej jest utrzymać uwagę młodego widza przez tak długo" – wspomina Columbus w rozmowie z portalem "The Wrap".



"Harry Potter i Kamień Filozoficzny": Ostatnie cięcia

Ostatecznie pół godziny materiału zostało wycięte z finalnej wersji filmu. Wśród odrzuconego materiału były m.in. sceny z postacią znaną jako Peeves. To hałaśliwy duch, tzw. poltergeist, zamieszkujący szkołę w Hogwarcie. W jego rolę wcielił się Rick Mayall.

W rozmowie z "The Wrap: Columbus nawołuje studio Warner Bros. do przywrócenia Peevesa w pełnej wersji filmu. W innym wywiadzie, tym razem dla portalu "Variety", Columbus zdradził, że chętnie powróciłby do świata Harry’ego Pottera. Jego marzeniem jest zrobienie filmowej adaptacji sztuki teatralnej "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter i Przeklęte dziecko"). Dzięki temu do swoich ról kreowanych w cyklu filmów o słynnym czarodzieju mogliby powrócić Daniel Radcliffe , Emma Watson i Rupert Grint , którzy są teraz w odpowiednim wieku, by zagrać w "Przeklętym dziecku".

