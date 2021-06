Jessie Cave o traumie z czasów "Harry'ego Pottera". "To było coś okropnego"

Jessie Cave, która zagrała w trzech filmach o przygodach słynnego czarodzieja, opowiedziała o tym, jak była traktowana na planie. Okazuje się, że nie ma miłych wspomnień.

Jassie Cave Emma Watson i Bonnie Wright w 2009 roku. /Dave M. Benett /Getty Images

Jessie Cave wystąpiła w kilku popularnych produkcjach, ale wielu wciąż najlepiej pamięta ją z roli Lavender Brown w serii filmów o Harrym Potterze. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się w filmowej serii w 2009 roku.

"Trochę przytyłam po zrobieniu 'Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi' - przyznała w rozmowie z "Independent". "Nie głodziłam się. Dorastałam, a ludzie mają tendencję do tycia wraz z wiekiem. Tak już po prostu jest. I tak było ze mną" - wspominała.

"Gdy wróciłam do kręcenia ostatnich filmów, traktowano mnie jak inny gatunek. To było coś okropnego" - wyznała w czasie rozmowy. "Nie był to okres, w którym aktorki były większe niż rozmiar 8. A tym razem miałam rozmiar 12. Więc to było straszne. To było naprawdę nieprzyjemne doświadczenie" - podsumowała aktorka, która ostatnio wydała swą debiutancką powieść.