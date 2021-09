Tom Felton brał udział w rozgrywkach dla celebrytów w Wisconsin, poprzedzających turniej Ryder Cup. Organizacja Professional Golfers' Association of America poinformowała, że doszło do "incydentu medycznego" z udziałem aktora, który został "przetransportowany do lokalnego szpitala w celu zbadania jego stanu zdrowia". "Jeszcze nie znamy szczegółów tej sprawy" - podała w oświadczeniu PGA. Kiedy zabierano go z pola wózkiem golfowym, był już przytomny - leżał na noszach w pojeździe.

Tom Felton zasłabł. Co się stało?

Tom Felton reprezentował na turnieju Europę, u boku fińskiego hokeisty Teemu Selanne'a. Rywalizowali z duetem byłych amerykańskich olimpijczyków - hokeistą Mike'em Eurzione i panczenistą Danem Jansenem. Niestety jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną zasłabnięcia aktora.

Zdjęcie Tom Felton na turnieju golfowym / Andrew Redington/Getty AFP/East News / East News

Aktor pojawił się we wszystkich ekranizacjach książek o "Harrym Potterze". Później grywał w brytyjskich serialach telewizyjnych i słuchowiskach radiowych.