Z okazji dwudziestolecia filmu, Daniel Radcliffe , Emma Watson i Rupert Grint spotkali się w specjalnym programie pod tytułem: " Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu ".

Dołączyli do nich Robbie Coltrane , który grał Hagrida, Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black) Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucjusz Malfoy) i inne gwiazdy, które pojawiły się w obsadzie.

Zdjęcie Emma Watson, Rupert Grint i Daniel Radcliffe w 2000 roku / Dave Hogan/Getty Images / Getty Images

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny": Ja zmienili się aktorzy?

Filmowcy, którzy stanęli przed zadaniem odnalezienia chłopca, który wystąpi w roli Harry'ego Pottera, stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Kiedy natrafili na mocnego kandydata w postaci Daniela Radcliffe'a, okazała się, że jego rodzice nie chcą zgodzić się na udział chłopca w produkcji. Na szczęście ostatecznie dali się przekonać, a najsłynniejszy czarodziej w historii zdobył swoje filmowe oblicze.



Zdjęcie Daniel Radcliffe na światowej premierze filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" / Anthony Harvey/Getty Images for BFI / Getty Images

Zdjęcie Daniel Radcliffe w 2021 roku / Noam Galai/Getty Images for SiriusXM / Getty Images

Do roli Rona Weasley'a wybrano wtedy Ruperta Grinta, którego fizyczność doskonale pasowała do tej postaci.



Zdjęcie Rupert Grint na tremierzy filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" / Evan Agostini/ImageDirect / Getty Images

Zdjęcie Rupert Grint na planie serialu "Servant" w 2021 roku / Gilbert Carrasquillo/GC Images / Getty Images

Nie da się ukryć, że Harry i Ron pewnie nie przeżyliby pierwszego roku w Hogwarcie, gdyby nie ich przyjaciółka Hermiona. Casting do tej postaci wygrała Emma Watson, która przyznała, że natychmiast po przeczytaniu pierwszej książki utożsamiła się z tą postacią.



Zdjęcie Emma Watson na premierze filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" / UK Press/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Emma Watson w 2019 roku. / Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images / Getty Images

Trudno byłoby także nie wspomnieć o szkolnym antagoniście Harry'ego Pottera, czyli Draconie Malfoy'u, w którego rolę perfekcyjnie wcielił się Tom Felton.

Zdjęcie Tom Felton na światowej premierze filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" / Anthony Harvey/Getty Images for BFI / Getty Images

Zdjęcie Tom Felton w 2021 roku / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

Harry Potter: Powstanie kolejna część?

Wytwórnia Warner Bros prowadzi zmasowaną kampanię marketingową, która na celu ma przywrócenie zainteresowania światem wykreowanym przez J.K. Rowling w książkach o przygodach Harry'ego Pottera. Czyżby w planach była kolejna filmowa część kultowej serii? Fani na całym świecie bacznie obserwują poczynania studia.

Ostatni film z serii o Harrym Potterze miał premierę w 2011 roku. Wkrótce zobaczyć będziemy mogli 3. część "Fantastycznych zwierząt" , stanowiących spin-off do serii o młodym czarodzieju.



Wideo "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" [trailer]

Pierwszym sygnałem zwiastującym próbę powrotu do mody na Harry'ego Pottera, była premiera programu "Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu", który dostępny jest na platformie HBO GO od grudnia. Turniej, który prowadzi znana gwiazda brytyjskiego kina Helen Mirren , jest przestrzenią zmagań fanów popularnych filmów.



Druga premiera trafiła na platformę HBO GO dokładnie w Nowy Rok. "Harry Potter - 20. rocznica: powrót do Hogwartu" to dokumentalny program nakręcony z okazji okrągłej 20. rocznicy powstania pierwszej części tej kultowej serii , w którym ekipa tworząca filmy, spotkała się po latach, by powspominać pracę na planie superprodukcji.

"Portal We Got This Covered" powołując się na przecieki z wytwórni, twierdzi, że przygotowywana jest kontynuacja "Harry'ego Pottera". Warner Bros. miałoby przystąpić do prac nad projektem po zakończeniu ostatniej, piątej części "Fantastycznych zwierząt", która ma mieć premierę w 2024 roku.



Akcja kolejnej części przygód "Harry'ego Pottera" miałaby rozgrywać się 20 lat po bitwie o Hogwart. Film wykorzystałby wątki ze sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko" która została wydana jako książka. Film jednak nie miałby być jej bezpośrednią adaptacją.



Gdyby faktycznie wykorzystano wątki z "Przeklętego dziecka" jednym z głównych bohaterów filmu byłby syn Harry'ego i Ginny, Albus Potter. Nie wiadomo jeszcze, czy w rzeczonej kontynuacji moglibyśmy ponownie zobaczyć obsadę znaną z Harry'ego Pottera.

Zdjęcie / CAP/SFS/Capital Pictures/East News / East News

Wideo HARRY POTTER - 20. ROCZNICA: POWRÓT DO HOGWARTU | TYLKO W HBO GO



