Na tę premierę czekali wszyscy fani filmów o Harrym Potterze. W Nowy Rok do katalogu serwisu HBO GO trafił dokument nakręcony z okazji 20. rocznicy powstania pierwszej części tej kultowej serii. Widzowie mogli przyjrzeć się kulisom powstania poszczególnych części cyku oraz poznać nieznane dotąd fakty na temat występujących w serii aktorów.



W produkcji "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" Emma Watson , czyli filmowa Hermiona, wyznała m.in., że jako nastolatka była zakochana w... Tomie Feltonie , który na ekranie doskonale wcielił się w Draco Malfoya, czyli szkolnego rywala Harry'ego Pottera, zagubionego chłopca związanego przez rodziców ze złą stroną mocy.



Jak wyznali pozostali aktorzy, którzy na planie spędzili lata dzieciństwa i młodości, mimo że na ekranie rywalizowali z Tomem, prywatnie byli zgraną paczką. Tak samo jak Daniel Radcliffe , Rupert Grint i wspomniana Emma Watson, Tom Felton dorastał na oczach widzów z całego świata. Wiemy, że jego koledzy z planu na stałe związali się z aktorstwem, a co robi dziś filmowy Draco Malfoy?

Tom Felton aktorską rozpoczął w wieku 8 lat od występów w reklamach. W 1995 roku zadebiutował na małym ekranie w serialu "Na podsłuchu", a trzy lata później dostał swoją pierwszą poważną rolę w filmie - zagrał Groszka w "Pożyczalskich" Petera Hewitta.



Kolejnym obrazami Feltona była telewizyjna produkcja "Druga strona rzeczywistości" (1999) oraz słynna "Anna i król" (1999), gdzie wcielił się w syna tytułowej bohaterki, granej przez Jodie Foster.

Później pojawił się także w dwóch angielskich serialach telewizyjnych: "Na podsłuchu" oraz "Second Sight", w którym zagrał główną rolę Thomasa Inghama u boku Clive'a Owena.



Następnie zgłosił się na casting, który przyniósł mu największą popularność i pozwolił rozwinąć aktorskie skrzydła. Niewiele osób wie, że Tom początkowo chciał zagrać Harry'ego Pottera, ale ostatecznie stwierdzono, że zdecydowanie bardziej pasuje do roli największego wroga Harry'ego - Draco Malfoya.



Co ciekawe, przed dostaniem roli Draco, podobnie jak wcielająca się w Ginny Weasley Bonnie Wright, Felton nie przeczytał żadnej z książek o przygodach Harry'ego.

W przerwach między pracą na kolejnych planach "Harry'ego Pottera" Felton pojawił się również w innych filmach. Mogliśmy go oglądać m.in. w "13Hrs" czy "Genezie Planety Małp". Wystąpił również w horrorze "Objawienie", filmie akcji "Fangs of War" oraz dramacie "Teresa Raquin".



W 2017 roku dostał rolę Juliana Alberta w głośnym serialu "The Flash". Rok później pojawił się w innej telewizyjnej produkcji "Origin", ale doczekała się tylko jednego sezonu. Opowiadała o grupie nieznajomych, która walczy o przetrwanie na pokładzie statku kosmicznego zmierzającego do odległej planety.

W tym samym roku Felton wystąpił też w filmie "Ofelia", czyli tragedii Williama Szekspira opowiedzianej przez jedną z głównych bohaterek dramatu. W tytułową kreację wcielała się znana z "Gwiezdnych wojen" Daisy Ridley.

Najnowsze projekty Feltona to natomiast komedia fantasy Netfliksa "Poradnik łowczyni potworów" (2020), dramat wojenny "Zapomniana bitwa" (2020) oraz komediodramat "Braking for Whales" (2020).

Nie wszyscy wiedzą, że oprócz aktorstwa Tom zajmuje się również muzyką. Na YouTube można usłyszeć nagrania, które aktor wykonuje pod pseudonimem Feltbeats.

O Feltonie znów zrobiło się głośno pod koniec zeszłego roku. Dzień po swoich 34. urodzinach aktor brał udział w rozgrywkach golfowych dla celebrytów w Wisconsin, poprzedzających turniej Ryder Cup.



Organizacja Professional Golfers' Association of America poinformowała, że doszło do "incydentu medycznego" z udziałem aktora, który został "przetransportowany do lokalnego szpitala w celu zbadania jego stanu zdrowia". Okazało się, że gwiazdor zasłabł na polu golfowym.



Zdjęcie Tom Felton / Anthony Taafe/Coleman-Rayner / East News

