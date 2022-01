"Harry Potter": Jon Stewart oskarża J.K. Rowling o antysemityzm?

Jon Stewart: Kontrowersyjna wypowiedź komika

Jon Stewart miał skrytykować pisarkę za negatywne przedstawienie w filmie postaci... goblinów i antysemityzm. W materiale filmowym promującym jego podcast - "The Problem with Jon Stewart" - zaprezentowano krótki fragment jego wypowiedzi na temat fantastycznego świata młodego czarodzieja i krzywdzące stereotypy na temat Żydów, jakie miały się w nim znaleźć.

"Rozmawiając z ludźmi mówię tak: Oglądałeś "Harry’ego Pottera"? Widziałeś sceny w Banku Gringotta? Wiesz, kim są te postacie, które prowadzą bank? To Żydzi".

Stewart dodał, że gobliny w filmie przypominają postacie z ilustracji zamieszczonych w antysemickim sfałszowanym dokumencie czyli "Protokołach mędrców Syjonu" z 1903 roku.

Dziennikarze zarzucają J.K. Rowling antysemityzm?

Podobne spostrzeżenia zawarł w swoim artykule zamieszczonym w serwisie PopDust w 2019 r .dziennikarz Dan Kahan. Pisał:



"Postacie goblinów w powieściach są z pewnością oparte na antysemickich stereotypach, ale J.K. Rowling nie zrobiła tego specjalnie. Autorka przedstawiając bankierów ‘wypożyczyła’ i wyolbrzymiła cechy, które pojawiają się w literaturze fantasy od lat czy są znane z folkloru".

Jon Stewart wyjaśnia swoje słowa

Po aferze jaką wywołały jego słowa w mediach społecznościowych, Jon Stewart zabrał głos i sprostował swoją poprzednią wypowiedź. Powiedział, że nigdy nie oskarżył J.K. Rowling o antysemityzm.

"Nie uważam, że J.K. Rowling jest antysemitką. Nie oskarżyłem jej o to. Nie sądzę, że filmy o Harrym Potterze są antysemickie. Uwielbiam je, prawdopodobnie trochę za bardzo, jeżeli wziąć pod uwagę, iż jestem dżentelmenem w pewnym wieku. Nie mogę powiedzieć tego dosadniej - nie oskarżam J.K. Rowling o antysemityzm. Nie musi za nic odpowiadać. Nie chcę, żeby filmy o czarodzieju w jakikolwiek sposób cenzurowano. To była luźna rozmowa. Ogarnijcie się (...)".



J.K. Rowling w ogniu krytyki

To kolejna z afer, które od pewnego czasu ciągną się za J.K. Rowling. Autorka znalazła się w ogniu krytyki za transfobiczne wypowiedzi. W konsekwencji nie wzięła udziału w specjalnym odcinku programu poświęconemu obsadzie i twórcom filmowego cyklu z okazji 20 lat od premiery pierwszej części: Harry Potter i kamień filozoficzny". "Harry Potter: Powrót do Hogwartu" zadebiutował na HBO GO 1 stycznia 2022 roku.

Nazwisko autorki nie zostało także umieszczone w zwiastunie filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a", który wyprodukowała. Jest współautorką scenariusza.

Zdjęcie "Harry Potter: Powrót do Hogwartu" / HBO

