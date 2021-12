"Harry Potter 20. rocznica: Powrót do Hogwartu": Jest zwiastun!

Seria książek o przygodach "Harry`ego Pottera" skradła serca wielu czytelników na całym świecie. Niektórzy wychowywali się, dorastając wraz z bohaterami książek i filmów. Młodzi ludzie czekali na list z Hogwartu, przebierali się w szkolne szaty czarodziejów, zjadali czekoladowe żaby. Z roku na rok seria zdobywa nowych fanów i wciąż cieszy się popularnością.

Instagram Post

Powrót do Hogwartu

Bohaterowie serii "Harry Potter" po raz kolejny przekroczą progi Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Do sieci trafił zwiastun specjalnego programu związanego z tą kultową serią, nosi on tytuł "Harry Potter 20. rocznica: Powrót do Hogwartu".



Reklama

Instagram Post

W jednym z fragmentów zwiastuna widzimy zbliżenie na najnowszy numer gazety czarodziejów "Proroka Codziennego", tytuł artykułu na pierwszej stronie brzmi: "Hogwart wita absolwentów". Kolejni aktorzy związani z serią dostają listy z zaproszeniami do szkoły i gromadzą się na słynnym peronie 9 i ¾.

Instagram Post

Sprawdzona formuła

20 lat po premierze pierwszego filmu o przygodach młodego czarodzieja, czyli produkcji "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", która odbyła się w 2001 roku, aktorzy gromadzą się by powspominać dawne czasy. Prawdopodobnie produkcja będzie mieć podobną formułę, jak w przypadku serialu "Przyjaciele" i specjalnego odcinka "Przyjaciele: Spotkanie po latach".



Niewątpliwie aktorzy podzielą się z widzami ciekawostkami związanymi z pracami na planie. Możemy liczyć na zabawne historie i ciekawe anegdotki, zapewne nie zabraknie emocjonujących momentów. Seria 8 filmów pełnometrażowych powstała w oparciu o książki J.K. Rowling. Sukces "Harry`ego Pottera" zaowocował powstaniem filmów osadzonych w tym samym świecie, czyli "Fantastycznych zwierząt".

Wideo "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" [trailer 3]

Wiadomo, że w "Harry Potter 20. rocznica. Powrót do Hogwartu" pojawią się między innymi: Daniel Radcliffe (Harry Potter) , Rupert Grint (Ron Weasley) , Emma Watson (Hermiona Granger) , Robbie Coltrane (Hagrid) , Matthew Lewis (Neville Longbottom) czy Mark Williams (Artur Weasley), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort) i Gary Oldman (Syriusz Black).



Instagram Post

"Harry Potter 20. rocznica. Powrót do Hogwartu": Kiedy premiera?

Premiera programu specjalnego "Harry Potter: 20. rocznica. Powrót do Hogwartu" (ang. "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts") odbędzie się 1 stycznia 2022. Data dotyczy platformy streamingowej HBO Max. Do tej pory nie znamy polskiej daty premiery, wiadomo jednak, że produkcja trafi na HBO GO.

Wideo youtube

Zobacz również:



Najgorszy film w historii polskiego kina? Zmieszali go z błotem

Nie żyje znany polski aktor. Miał 64 lata

Niespodzianka w wielkim finale show TVN