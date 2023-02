Harrison Ford ostro odpowiada zatroskanym "fanom"! Ich analiza go rozwścieczyła

Zanim odmłodzonego Harrisona Forda ponownie zobaczymy w roli Indiany Jonesa, teraz można podziwiać go w roli terapeuty w serialu „Terapia bez trzymanki” platformy Apple+. Okazuje się, że nieświadomy tego faktu aktor, od dawna sam poddawany był psychologicznej analizie przez swoich fanów. Obserwując jego nierzadko chłodną i zdystansowaną postawę w trakcie wywiadów i premier, a także fakt, że swego czasu wyznał, że walczył z nieśmiałością fani postawili diagnozę: Harrison Ford cierpi na fobię społeczną. Zaniepokojonym obserwatorom, gwiazdor wyjaśnił, że jedyne co mu dolega to „wstręt do nudnych sytuacji”

Zdjęcie Harrison Ford / Pascal Le Segretain / Getty Images