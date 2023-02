Film opowie, w jaki sposób mężczyźni próbowali przekonać do współpracy Michaela Jordana, który w 1985 roku został twarzą kolekcji odzieży sygnowanej jego nazwiskiem. Była to pierwsza taka współpraca w historii, która doprowadziła firmę Nike do bezprecedensowego sukcesu.



Wizjonerskie pomysły dyrektora firmy Nike, Sonny'ego Vaccaro (w tej roli Matt Damon) oraz Phila Knighta, współzałożyciela Nike (Ben Affleck), zrewolucjonizowały rynek odzieży sportowej.



Ben Affleck i Matt Damon gwiazdami filmu "Air"

Jak zapowiadają twórcy powstającego filmu, postać Michaela Jordana będzie w nim obecna jedynie w rozmowach, nigdy nie zobaczymy go na ekranie. Widzowie obserwować będą starania Vaccaro, mające na celu podpisanie kontraktu ze słynnym koszykarzem. Było to wówczas wielkim wyzwaniem dla nieznanej firmy. Podróż Vaccaro prowadzić będzie od przyjaciół Jordana, po jego trenerów, doradców i rodziców, a w szczególności przedsiębiorczą matkę.

Scenariusz filmu o Nike powstał na podstawie scenariusza uwzględnionego w 2021 roku na niesławnej Czarnej Liście. Mowa o "Air Jordan" autorstwa Aleksa Convery’ego.

Ben Affleck pełni obowiązki reżysera, scenariusz jest wspólnym dziełem Afflecka i Damona, którzy pełnia również funkcje producentów obrazu.

Ben Affleck i Matt Damon przyjaźnią się od wielu lat. W 1998 roku otrzymali Oscara za najlepszy scenariusz filmu "Buntownik z wyboru" , którzy obaj napisali.