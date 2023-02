Wiadomości "Heaven in Hell": Plejada gwiazd na uroczystej premierze

"Heaven in Hell" to nowy film Tomasza Mandesa, twórcy erotycznego hitu "365 dni". Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze.

"Heaven in Hell" [trailer]

Partnerujący Magdalenie Boczarskiej Simone Susinna to włoski model i aktor, którego kinowa widownia mogła oglądać już w filmie "365 dni: Ten dzień".

Gdy skończył 18 lat, przeprowadził się do Mediolanu. Rozpoczął karierę w modelingu, do którego ma idealne predyspozycje. Jest wysoki (ma 188 cm wzrostu), a do tego posiada jeden z atutów w branży - wyraziste kości policzkowe.



"Magic Mike: Ostatni taniec" to trzecia część kultowej serii inspirowanej biografią Channinga Tatuma. Mike Lane (Channing Tatum) powraca na scenę po długiej przerwie. Jego interes spalił na panewce, tak więc spłukany musiał się zatrudnić jako barman na Florydzie. Ale w nadziei na przysłowiową ostatnią szarżę Mike udaje się do Londynu z bogatą celebrytką (Salma Hayek), która kusi go propozycją nie do odrzucenia. Kobietą kierują też jednak jej własne, skrywane powody. Mike wreszcie dowiaduje się, o co naprawdę chodzi jego towarzyszce, ale nie ma już odwrotu. Czy razem z nowymi, seksownymi tancerzami, których musi doprowadzić do porządku i formy, zdoła sprostać oczekiwaniom?

"Magic Mike: Ostatni taniec" [trailer]

25 lat po premierze kultowy "Titanic" wraca na kinowe ekrany. Widzowie zobaczą zremasterowaną wersję filmu Jamesa Camerona w technologii 3D 4K HDR. "Titanic" to największy hit Jamesa Camerona do czasu premiery "Avatara". Z występujących w nim Leonardo DiCaprio i Kate Winslet uczynił międzynarodowe gwiazdy. Film Camerona został nagrodzony jedenastoma Oscarami, w tym dla najlepszego filmu i za najlepszą reżyserię.

"Titanic: 25. rocznica" [trailer]

"Asteriks i Obeliks: Imperium smoka" to już piąty aktorski film o przygodach popularnych Gallów. W nowej odsłonie Asteriks ( Guillaume Canet ) i Obeliks (Gilles Lelouche) wyruszą na Daleki Wschód, aby z pomocą swojego magicznego wywaru uratować chińską cesarzową. Na ich drodze ponownie stanie Cezar ( Vincent Cassel ), który chce podbić orientalną krainę po drugiej stronie globu. W polskim dubbingu usłyszymy m.in. Wiktora Zborowskiego (Obeliks) oraz Roberta Makłowicza (narrator).

"Asteriks i Obeliks: Imperium smoka" [trailer 2]

Horror "Abyzou" podejmie temat demonów z żydowskiego fiolfloru. Owiana posępną legendą, demoniczna istota o imieniu Abyzou w żydowskiej tradycji obwiniana była o powodowanie poronień i śmierć niemowląt. Kierowała się ponoć zawiścią, gdyż sama nie mogła zostać matką. Złą moc sprzed wieków nieświadomie uwalnia główny bohater filmu - Art, gdy próbuje nakłonić swego ojca, ortodoksyjnego Żyda, do sprzedaży domu pogrzebowego. Do rodzinnej kostnicy trafia tajemnicze ciało, w którym zamieszkuje starożytny demon. Przebudzony, skupia uwagę na ciężarnej żonie Arta.

"Abyzou" [trailer]

Dokument "Rzeka" jest spojrzeniem z lotu ptaka na związek ludzkości z rzekami. Zabiera nas w podróż w czasie i przestrzeni, pokazując rzeki w niespotykanej skali i z niezwykłej perspektywy. Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, przepływały przez kontynenty, rzeźbiły krajobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. Te arterie świata są tętnicami ludzkości - bogatym źródłem życia, bez którego człowiek, zwierzęta i rośliny szybko by wyginęły.