Hanna Mikuć urodziła się 8 sierpnia 1955 roku w Łodzi. Pochodzi z aktorskiej rodziny. Jej matka, Wanda Chwiałkowska, była zawodowo związana z Teatrem Nowym w Łodzi, a w połowie lat 60. zaczęła pojawiać się także na ekranach. Wystąpiła między innymi w takich produkcjach jak "Pieczone gołąbki", "Twarz anioła" i "Zapis zbrodni". Ojcem Hanny Mikuć był Bohdan Mikuć, który także występował na deskach Teatru Nowego. Można było go także zobaczyć w takich produkcjach jak film fabularny "Panienka z okienka" oraz serial "Pogranicze w ogniu".

Początki życia aktorki nie były łatwe. W wywiadzie dla serwisu Kobieta Interia Hanna Mikuć wyznała, że choć jej rodzice starali się jak mogli, by zapewnić jej godne warunki do życia, przez dwa lata żyli bez elektryczności. W rozmowie z magazynem "Show" aktorka powiedziała, że przyszła na świat, gdy jej matka miała zaledwie 21 lat. Rodzina Mikuciów zamieszkała wówczas na jednym z łódzkich osiedli i żyli w dosyć trudnych warunkach. Gdy w ich mieszkaniu pojawiła się popularna w tamtych czasach pralka Frania, matka Hanny Mikuć stwierdziła, że to był prawdziwy cud, ponieważ w końcu mogła przestać prać brudne ubrania w balii.



Dla rodziny Hanny Mikuć bez wątpienia był to okres pełen wyzwań. Rodzice aktorki jednak pokonali przeciwności losu i udało im się sprawić, że dzieciństwo ich córki było szczęśliwe.



Rodzice byli młodym małżeństwem pracującym: wozili mnie do żłobka, stamtąd szli na poranną próbę, wieczorem grali w spektaklach. Nie wiem, jak mama radziła sobie z prowadzeniem domu, ale moje dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Rodzice dawali mi maksimum swojego czasu. Codziennie byłam w parku na spacerze, jedliśmy razem obiady. Było cudownie, mimo skromnych warunków, wspominam ten czas jak najmilej przyznała aktorka w wywiadzie dla "SHOW".

Hanna Mikuć: Od "Seksmisji" do "Ma jak miłość"

Początkowo młoda Hanna nie wiązała swojej przyszłości z aktorstwem. Najpierw marzyła o karierze zoologa, później o byciu artystką. Pomysł, by pójść w ślady rodziców przyszedł jej do głowy dopiero w liceum.



Rodzice byli bardzo nieszczęśliwi, że chcę zostać aktorką, po prostu chcieli oszczędzić mi stresów związanych z niepewnością w tym zawodzie wyznała Hanna Mikuć w rozmowie z "SHOW".

Aktorka studiowała na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Po studiach występowała na deskach Teatru Ateneum, Teatru Rozmaitości oraz Teatru Dramatycznego. Swój ekranowy debiut zaliczyła jeszcze na studiach, występując w roli Franusi w spektaklu telewizyjnym pod tytułem "Wesele Figara". W 1973 roku zagrała także epizodyczną rolę w filmie "Hubal".

Popularność przyniosła Hannie Mikuć rola w "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. W kultowej produkcji wcieliła się w rolę strażniczki Lindy.

Dziś znana jest przede wszystkim z produkcji serialowych - "M jak miłość" oraz "Na dobre i na złe".

Małżeństwo aktorki zakończyło się tragedią

Hanna Mikuć była związana z uznanym operatorem filmowym, Piotrem Sobocińskim . W 1983 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn - Piotr Sobociński jr. Cztery lata później para doczekała się kolejnego syna Michała, a w roku 1994 aktorka urodziła córkę - Marię.

Choć początkowo trudno było Hannie Mikuć połączyć macierzyństwo z karierą zawodową, zarówno ona jak i jej mąż byli w stanie zrobić wszystko, by zbudować bezpieczną, kochającą się rodzinę. W rozmowie z "Show" aktorka przyznała, że kiedy jej mąż robił karierę w Stanach Zjednoczonych, ona dokładała wszelkich starań, by towarzyszyć mu we wszystkich podróżach. Opiekowała się wówczas domem i zajmowała dziećmi, poświęcając przy tym swoją karierę.



Choć mogło się wydawać, że nic nie stanie jej na drodze do szczęścia, los sprawił, że w życiu Hanny Mikuć wydarzyła się wielka tragedia. Piotr Sobolewski zmarł 23 marca 2001 roku w Vancouver. Przyczyną jego zgonu był zawał serca. Mąż Hanny Mikuć miał 43 lata.



Hanna Mikuć wróciła na ekrany

Przeżywszy wielką tragedię, Hanna Mikuć została zmuszona, by samotnie zająć się wychowaniem swoich dzieci. Choć na pewno nie był to dla niej łatwy czas, aktorka postanowiła szukać spełnienia zawodowego. Nie zrezygnowała ze swoich marzeń i nie zamierzała rezygnować z aktorstwa. W 2001 roku po raz pierwszy wystąpiła w roli Krystyny Filarskiej-Marszałek w popularnym serialu telewizyjnym pod tytułem "M jak miłość". W tym samym roku zagrała w filmie "Pieniądze to nie wszystko".

Od tamtej pory Hanna Mikuć zyskała miano jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy serialowych. W obsadzie "M jak miłość" jest już dwadzieścia lat. W tym czasie udało jej się także zagrać w serialach "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe" oraz "Pensjonat pod różą".



Co stało się z dziećmi Hanny Mikuć?

Aktorka wykazała się wielką odwagą i wytrwałością, walcząc o przyszłość swoich dzieci. Dzieci Piotra Sobocińskiego i Hanny Mikuć postanowiły iść w ślady swoich rodziców. Piotr Sobociński Jr oraz jego brat Michał postanowili, że w życiu zajmą się operatorką filmową, jak ich ojciec. Piotr Sobociński Jr jest wielokrotnym laureatem Orła, został nagrodzony m.in. za zdjęcia do filmów: "Bogowie", "Wołyń" "Cicha noc" oraz "Boże Ciało". Z kolei Michał Sobociński jest autorem zdjęć do filmu "Sztuka kochania", za który otrzymał nagrodę na festiwalu Camerimage. Pracuje też przy serialowych produkcjach ("Żmijowisko", "Belfer").

Maria Sobocińska rozwija zaś karierę aktorską. Była gwiazdą serialu Netfliksa "Sexify"."Przez całe życie mówiłam, że będę robiła co innego niż moja rodzina, że się wyłamię, że będę zbuntowana. Chciałam mieć poważny zawód, na przykład, że będę ratować ludziom życie, ale nie wyszło"- mówiła w rozmowie "Dzień Dobry TVN".

W naszej rodzinie jest dość monotonnie: synowie wykonują ten sam zawód, co ojciec i dziadek, a Marysia jest trzecim pokoleniem aktorów. Moim marzeniem było, żeby dzieci wybrały mniej stresogenne zawody. Ale mleko się rozlało. Moja teoria jest taka, że jednak pewne zdolności dostajemy w genach skomentowała Hanna Mikuć w rozmowie z "SHOW".

