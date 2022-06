Jak wielu aktorów swego pokolenia, także Robert Englund wziął udział w castingu do " Gwiezdnych wojnach" . Choć w jego przypadku stało się to przypadkiem. Gdy aktor wyszedł z przesłuchania do "Czasu apokalipsy" Francisa Forda Coppoli , zapytano go, czy nie chce wziąć udziału w castingu do roli Hana Solo.



"Kiedy wychodziłem, jeden z producentów powiedział mi, że po drugiej stronie korytarza trwa casting do kosmicznego filmu George'a Lucasa . On był moim bohaterem, więc pomyślałem, że co mi szkodzi spróbować. W tamtym czasie chcieli, żeby Hana Solo zagrał ktoś starszy, w typie fajnego wujka, który w święta pozwala ci palić 'maryśkę'. Popatrzyli na mnie przez pięć minut, zrobili parę zdjęć, nie czytałem żadnego tekstu. Tyle pamiętam" - wspomina Englund w rozmowie z "The Guardian".



"Wychodząc, zgarnąłem strony do przesłuchania do roli takiej młodszej postaci, która nazywała się Luke Skywalker. Wróciłem do mojego mieszkania na wzgórzach Hollywood, a przed drzwiami zobaczyłem kowbojki mojego kumpla, Marka Hamilla . Pracował niedaleko stąd i odnosił sukcesy jako aktor telewizyjny pracujący dla stacji CBS. Obejrzeliśmy razem jakiś program, a potem zadzwoniliśmy do swoich agentów, żeby dowiedzieć się, jak poszły nasze przesłuchania. Pamiętam, że powiedziałem mu, że George Lucas pracuje nad kosmicznym filmem. Obaj byliśmy fanami jego 'American Graffiti' , więc Mark podczas rozmowy z agentem, uczulił go na to, by załatwił mu przesłuchanie u Lucasa" - wspomina dalej Englund.

Przesłuchanie się odbyło, a Hamill dostał rolę, która - jak się potem okazało - pozwoliła mu zapisać się w historii kina. Englundowi to samo udało się dzięki postaci Freddy'ego Kruegera. Hamill miał niedawno okazję do powrotu do tej roli w serialu "The Mandalorian". Z kolei morderca grany przez Englunda zainspirował twórców czwartego sezonu serialu "Stranger Things" do stworzenia podobnego mu złoczyńcy. Englund, który 6 czerwca obchodzi swoje 75. urodziny, wystąpił w niewielkiej, lecz ważnej roli w tej właśnie odsłonie hitu Netfliksa.

