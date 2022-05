Licytujący mogą stoczyć bój m.in. o Wilsona, piłkę, która na planie filmu "Cast Away" towarzyszyła Tomowi Hanksowi, katanę z filmu "Kill Bill" czy spodenki bokserskie, które Will Smith nosił na planie filmu "Ali".

Dom aukcyjny Propstore liczy, że aukcja trwająca od 21 do 24 czerwca może przynieść zyski rzędu 9 mln dolarów.

Filmowe pamiątki na sprzedaż

Jednym z najdroższych i zapewne najbardziej rozchwytywanych przedmiotów, które w czerwcu trafią pod młotek będzie oryginalny, miniaturowy model myśliwca X-wing z filmu "Gwiezdne wojny" z 1977 roku. Według szacunków jego cena może sięgnąć nawet miliona dolarów.

Brandon Alinger, dyrektor operacyjny Propstore, podkreśla w rozmowie z "Forbes", że to unikatowa pamiątka filmowa, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na aukcji. Zatem stanowi łakomy kąsek dla kolekcjonerów, tym bardziej że model jest w pełni wykończony i nienaruszony.

Fani filmowych gadżetów, którzy dysponują sumą 150 - 200 tys. dolarów mogą stanąć do licytacji pełnowymiarowej repliki auta DeLorean, znanego fanom trylogii "Powrót do przyszłości". Co ciekawe, bardzo wysoko, bo na kwotę nawet 150 tys. dolarów, wyceniono młot Thora, którym tak zręcznie na planie posługiwał się Chris Hemsworth. Kolekcjonerzy mogą do swojej kolekcji dołączyć również maskotkę Gizma, wyposażoną w cały mechaniczny system sterowania, który ożywiał sympatycznego zwierzaka na planie. Cena tego rekwizytu może sięgnąć nawet 120 tys. dolarów.

Oczywiście, na licytacji znajdą się także rekwizyty z nieco niższej półki cenowej. Chociażby katana z filmu "Kill Bill", której wartość wyceniono na 20 - 30 tys. dolarów czy portfel, którego zwrotu w filmie "Pulp Fiction" domagał się Samuel L. Jackson. Ten rekwizyt wyceniono na kwotę 30-50 tys. dolarów.

Jedna z największych aukcji filmowych pamiątek

Nie sposób wymienić wszystkich wystawionych na aukcję pamiątek. Zgromadzono na niej rekwizyty m.in. z takich filmów, jak: "Batman", "Koszmar z ulicy Wiązów", "Edward Nożycoręki", "Indiana Jones" czy "Pogromcy duchów".

Alinger podkreślił w oficjalnym komunikacie, że jest to jedna z największych aukcji filmowych pamiątek, które reprezentują ponad 600 popularnych tytułów. Zapewnił, że wśród prezentowanych rekwizytów każdy fan kina i zapalony kolekcjoner znajdzie coś dla siebie.



Aukcja będzie odbywała się na żwo, ale także online i - jak zapewnia organizator - kupione pamiątki zostaną dostarczone wszędzie. Zatem i polscy fani światowej kinematografii, mogą brać w niej udział.

