Gwiazdy w remake'u kultowego filmu sprzed... dziewięćdziesięciu lat

Klasyczna "Narzeczona Frankensteina" kontynuowała historię opowiedzianą w 1931 roku w słynnym "Frankensteinie". Wprowadziła do opowieści postać szalonego naukowca, doktora Pretoriusa. Wzorując się na Monstrum, stworzonym przez doktora Frankensteina, Pretorius powołuje do życia jego żeński odpowiednik. Chciałby, aby pokochała ona Monstrum. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli.

"Narzeczona Frankensteina" uważana jest za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Fani horroru cenią ten film wyżej niż klasycznego "Frankensteina", wskazując na znaczną poprawę jakości w stosunku do oryginału. Nie bez znaczenia był fakt, że w momencie premiery filmu wyreżyserowanego przez Jamesa Whale'a, sequel był stosunkowo nowym i rzadko wykorzystywanym konceptem.

"Panna młoda!": Christian Bale i Jessie Buckley gwiazdami filmu

Remake klasycznego filmu z 1935 roku nosi tytuł "Panna młoda!". Wyreżyserowała go Maggie Gyllenhaal, która zadebiutowała za kamerą w 2021 roku głośną "Córką", za którą nominowano ją do Oscara w kategorii "scenariusz adaptowany". Na swoim koncie Gyllenhaal ma jeszcze jedną nominację do tej prestiżowej nagrody - za drugoplanową rolę w filmie "Szalone serce".

W główne role w filmie artystki wcielili się Christian Bale, dla którego była to kolejna szansa na spektakularną ekranową transformację, oraz Jessie Buckley, po raz kolejny współpracująca z Gyllenhaal. Drugoplanowa rola we wspomnianej "Córce" zapewniła jej nominację do Oscara.

W obsadzie "Panny młodej!", której premiera zaplanowana jest na 6 marca 2026 roku, znaleźli się również: Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, John Magaro, Julianne Hough, Annette Bening i Jake Gyllenhaal. Za zdjęcia odpowiada operator "Jokera" Lawrence Sher.

Co ciekawe, projekt Gyllenhaal nie jest jedyną ekranizacją klasycznej powieści Mary Shelley, która powstała w ostatnim czasie. Guiilermo del Toro zrealizował dla Netfliksa "Frankensteina", w którym w głównej roli oglądamy gwiazdora "Euforii" i "Saltburn" Jacoba Elordiego. Inne gwiazdy produkcji to Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance i Christoph Waltz.