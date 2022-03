Gdy 24 lutego z rozkazu Władimira Putina rosyjska armia zaatakowała Ukrainę, świat wstrzymał oddech. Od tego czasu głos w sprawie wojny zabrało dużo postaci ze świata show-biznesu. Część z nich postanowiło wesprzeć walczącą Ukrainę w bardzo konkretny sposób.

Leonardo DiCaprio oświadczył, że na pomoc naszemu wschodniemu sąsiadowi przekazał niemałą sumę, bo aż 10 milionów dolarów! Co ciekawe, w historii rodziny aktora jest również wątek ukraiński. Babcia gwiazdora od strony jego mamy - Helene Indenbirken - przyszła bowiem na świat w Odessie z imieniem i nazwiskiem: Jelena Stiepanowna Smirnowa. Rok przed zakończeniem II wojny światowej jej rodzina postanowiła jednak wyjechać do Niemiec i już tam urodziła córkę.

Reklama

Gwiazdy wspierają Ukrainę

Swoją solidarność z Ukrainą wyrażają aktorzy, reżyserzy i ludzie szeroko pojętej kultury. Robert De Niro stwierdził podczas spotkania nw Uniwersytecie w Cambridge , że trzeba zrobić wszystko, aby powstrzymać agresję Rosji.

Sean Penn , w ogarniętym wojną kraju, kręcił film dokumentalny, jednak musiał już opuścić Ukrainę . Z kolei aktorskie małżeństwo Ryan Reynolds - Blake Lively gotowe jest na pomoc Ukrainie przeznaczyć milion dolarów.

Urodzona w Kijowie Milla Jovovich , która ma korzenie ukraińskie i rosyjskie, jest przerażona sytuacją w Ukrainie oraz, jak sama, przyznała rozdarta na pół.

Mila Kunis i Ashton Kutcher w specjalnie opublikowanym wideo przekazali, że zamierzają wspomóc działania humanitarne w Ukrainie.

Aktorka podkreśliła, że jest dziś bardziej dumna z faktu bycia Ukrainką niż kiedykolwiek. Para zbiera fundusze, aby zapewnić pomoc humanitarną dla uchodźców. Aktorzy zamierzają przekazać na zbiórkę 3 mln dolarów. Celem jest zebranie 30 mln dolarów.



Znaczną kwotę na rzecz Ukrainy przekazał także Reed Hastings, współzałożyciel i właściciel Netflixa. O swojej decyzji poinformował na Twitterze. Przy okazji wspomniał reżysera Evgeny Afineevsky'ego, który odpowiedzialny jest za film dokumentalny "Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom". Nominowany do Oscara film można zobaczyć na Netflixie.

Zobacz też:

Wojna w Ukrainie. Oliver Stone wciąż wpatrzony w Putina. Nie tylko on!

Leonardo DiCaprio wspiera Ukrainę! Przekazał 10 milionów dolarów

Sean Penn: Emocjonalny wywiad o sytuacji w Ukrainie! Prosi o pomoc