Jolanta Nowak należała do grona aktorek, które swoją przygodę z teatrem i filmem zaczęły dość młodo - już jako licealista pojawiła się przed kamerą w serialu zatytułowanym "Zielona miłość". Wystąpiła u boku Joanny Pacuły, po debiucie nie zamierzała wiązać się z polskim show-biznesem na stałe. Myślała o studiowaniu architektury, a występ w tej telewizyjnej produkcji traktowała jako jednorazową przygodę.

Jolanta Nowak: Kariera

Los jednak chciał inaczej i Jolanta Nowak zaczęła coraz częściej pojawiać się na małym i dużym ekranie. Jeszcze na studiach aktorskich zagrała w czarno-białej "Ćmie" (1980) w reżyserii Tomasza Zygadło. Miała wtedy 21 lat. Od tamtej pory grała w filmach, w których widzowie mogli podziwiać jej wdzięki - ona jednak od nagości nie stroniła. Szybko okrzyknięto ją mianem seksbomby.

Na przestrzeni lat zagrała w ponad 30 serialach i filmach. Kinowa publiczność pamięta ją z takich produkcji jak "Zabić na końcu", "Wyrok śmierci", "Oh, Karol", "Życie wewnętrzne" czy "Porno"; telewizyjna - z serialu "Odbicia". Jolanta Nowak zagrała także kochankę Kalkowskiego z "07 zgłoś się" i Irenkę z "Och, Karol.



Do jednej z najbardziej znanych scen w historii polskiego kina przeszła ta z komedii "Galimatias czyli kogel-mogel II, w której bohaterka Jolanty Nowak kusi docenta Mariana Wolańskiego (w tej roli Zdzisław Wardejn). Cała akcja działa się na oczach żony i matki Wolańskiego. Przez dłuższy okres grała na deskach teatru - wcielała się w postać Medei, Elvire w "Don Juanie" czy Jokasty w "Królu Edypie".

Jolanta Nowak: Nie umiała walczyć o role?

Niestety, nie potrafiła walczyć o role. Dała się reżyserom "zepchnąć" na drugi plan, przyjmowała nic nie znaczące epizody. W 1994 roku wyjechała z Polski. Wróciła w 1999 r., by zagrać epizod w jednym z odcinków serialu "Palce lizać". W 2005 dołączyła do obsady "Pensjonatu pod Różą" - w kilkunastu odcinkach zagrała Marzenę Paluch. Była to jej ostatnia rola.

Dziś Jolanta Nowak mieszka w Niemczech i nie zamierza powrócić do aktorstwa.

