"Narzeczona Frankensteina" uważana jest za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Fani horroru cenią ten film wyżej niż klasycznego "Frankensteina", wskazując na znaczną poprawę w stosunku do oryginału. Możliwą również dzięki większym możliwościom ówczesnego kina. Nie bez znaczenia był fakt, że w momencie premiery filmu wyreżyserowanego przez Jamesa Whale’a, sequel był stosunkowo nowym i rzadko wykorzystywanym konceptem. Za pierwszy sequel w historii kina uważa się film "The Fall of the Nation" z 1916 roku.

Pełnometrażowym filmem fabularnym Maggie Gyllenhaal był nakręcony w 2021 roku film "Córka" . Za scenariusz do niego artystka była nominowana do Oscara. Na swoim koncie Gyllenhaal ma też jeszcze nominację do tej prestiżowej nagrody za rolę w filmie "Szalone serce".