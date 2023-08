"Furioza": Co z kontynuacjami? Mateusz Damięcki o wyczekiwanych sequelach

"Furioza" weszła do kin 21 października 2021 roku. Fabuła skupiała się na policjantce (Weronika Książkiewicz), która otrzymuje zadanie rozbicia gangu pseudokibiców. W tym celu wprowadza do niego swojego dawnego chłopaka, Dawida (Mateusz Banasiuk) — brata herszta grupy (Wojciech Zieliński). Do nowoprzybyłego z podejrzliwością odnosi się Golden (Mateusz Damięcki), jeden z wysoko postawionych członków gangu.

W pracach nad sequelami biorą udział Olenicki, operator Klaudiusz Dwulit oraz producenci Marcin Zarębski i Magdalena Szwedkowicz. W filmie powróci także Damięcki jako Golden. W wywiadzie dla Filmwebu zdradził, na jakim etapie znajdują się prace nad kontynuacjami.

"Druga i trzecia część jest już w pewnego rodzaju preprodukcji, mimo że jesteśmy zarówno z Cyprianem, jak i Klaudiuszem, i z Marcinem w tej chwili zajęci 'Prostą sprawą'" — wyjawił aktor.

Damięcki nie wykluczył, że w nowych filmach zobaczymy postaci, które zginęły w "Furiozie". "Świat zna różnego rodzaju pomysły na kontynuacje, które w linii czasowej wcale nie muszą być kontynuacjami. Te historie mogą się zdarzać przed lub równolegle" — tłumaczył Damięcki.

"Jak reżyser lub producent udzielą wywiadu i w mediach pokaże się ta informacja, to będziemy rozmawiać dalej" — zakończył wątek odtwórca roli Goldena.

Po wejściu na streaming "Furioza" okazała się hitem platformy Netflix. Po swojej premierze otrzymała dobre recenzje od krytyków. Damięcki był bardzo chwalony za swoją rolę, która wiązała się dla niego z fizyczną metamorfozą.

Wspomniana "Prosta sprawa" to serialowa adaptacja książki Wojciecha Chmielarza, która powstaje dla CANAL+. Opowiada o bezimiennym bohaterze poszukującym człowieka, który lata temu zaoferował mu bezinteresowną pomoc. Gdy go odnajduje, okazuje się, że jego dawny wybawca sam ma teraz ogromne kłopoty. Bezimienny postanawia mu pomóc — za wszelką cenę. Premiera serialu jest przewidziana na 2024 rok.

