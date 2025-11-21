Gwiazdorska obsada ekranizacji się powiększa. Polacy uwielbiają go oglądać

"Lalka" Bolesława Prusa jest zdecydowanie jedną z najsłynniejszych w Polsce powieści. Nic dziwnego, że już kilka razy doczekała się ekranizacji. Pierwszej próby przeniesienia powieści na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 roku nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Dwie nowe ekranizacje "Lalki". W obu plejada gwiazd

Obecnie trwają prace nad dwiema adaptacjami książki: jedna ma być filmem, a druga serialem. Maciej Kawalski przeniesie powieść na wielki ekran z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Z kolei Paweł Maślona realizuje wersję odcinkową dla Netfliksa, w której wystąpią Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska.

Co chwilę dowiadujemy się, że do obsad obu produkcji dołączają nowe głośne nazwiska. W filmie, oprócz Dorocińskiego i Urzędowskiej, zobaczymy także całą plejadę polskich aktorów. Pojawią się również: Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Krystyna Janda (hrabina Joanna Karolowa, siostra Łęckiego), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski) i Filip Pławiak (Julian Ochocki).

Teraz na jaw wyszła informacja, że na ekranie wśród gwiazdorskiej obsady pojawi się także Dawid Ogrodnik! Wcieli się w ambitnego subiekta Mraczewskiego, któremu urok osobisty zapewniał powodzenie u dam. "Ta rola to gwarancja ciętego języka, dynamicznej i zawadiackiej postaci" - czytamy w oświadczeniu producenta.

Jako subiekt Mraczewski w sklepie pana Wokulskiego nauczyłem się, że jakość ma znaczenie. Jakość, która zostanie zapamiętana w polskiej kinematografii na wiele dekad Dawid Ogrodnik

