Gwiazdor "Gladiatora" skarży się na niskie zarobki. "Czuję się oszukiwany"

Wydawać by się mogło, że aktor, który wystąpił w wielkich produkcjach i był dwukrotnie nominowany do Oscara, nie może narzekać na brak pieniędzy. Przykład Djimona Hounsou pokazuje jednak, że jest inaczej. Aktor w najnowszym wywiadzie stwierdził, że ma zdecydowanie za niskie stawki, przez co czuje się „ogromnie oszukiwany” przez w Hollywood.

Zdjęcie Djimon Hounsou / Arturo Holmes / Getty Images