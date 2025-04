"Mission: Impossible": kultowa seria filmowa

" Mission: Impossible " Briana de Palmy z 1996 roku to kontynuacja serialu, który był emitowany w latach 1966-1973 przez stację CBS. Fabuła skupiała się na małym oddziale należącym do agencji Impossible Missions Force (IMF). Od drugiego sezonu grupą dowodził grany przez Petera Gravesa Jim Phelps, a wśród członków głównej obsady znalazł się między innymi Martin Landau, późniejszy laureat Oscara za drugoplanową rolę w "Edzie Woodzie". Serial został wznowiony w latach 1988-1990. Ze starej obsady powrócił wówczas jedynie Graves.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Kos” ponownie najlepszy. Michał A. Zieliński z nagrodą za scenariusz na festiwalu Script Fiesta INTERIA.PL

Film de Palmy opowiadał o kolejnym oddziale zebranym przez Phelpsa, w którego tym razem wcielił się Jon Voight. Nowa drużyna udaje się na misję do Pragi. Tam dochodzi jednak do tragedii - niemal wszyscy członkowie ekipy giną. Przeżywają jedynie Ethan Hunt ( Tom Cruise ) i Claire (Emmanuelle Béart), żona Phelpsa. Okazuje się, że w IMF działa podwójny agent. Wszelkie poszlaki wskazują na Hunta. Teraz musi on uciekać przed swoimi dawnymi pracodawcami, udowodnić swą niewinność i pomścić zabitych towarzyszy.



Film odniósł kasowy sukces, zarabiając na całym świecie ponad 457,6 miliona dolarów. Z czasem pojawiały się kolejne filmy z serii "Mission: Impossible", która dziś stanowi jedną z najpopularniejszych na świecie - siedem produkcji zarobiło łącznie ponad 4,14 miliarda dolarów. We wszystkich odsłonach zagrał Tom Cruise. Poza nim na ekranie pojawili się jedni z najpopularniejszych aktorów Hollywood, m.in.: Anthony Hopkins, Simon Pegg, Philip Seymour Hoffman, Jeremy Renner, Alec Baldwin i Vanessa Kirby.

W 2023 roku na ekranach kin ukazała się siódma część - "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" z Marcinem Dorocińskim w obsadzie. Ósma odsłona o tytule "Mission: Impossible – The Final Reckoning", ma zaplanowaną premierę na 23 maja 2025 roku.

"Mission Impossible" online. Gdzie oglądać?

Pięć pierwszych części serii "Mission Impossible" już 4 kwietnia zasili bibliotekę platformy Max. Będą to następujące filmy:

"Mission: Impossible";

"Mission: Impossible II";

"Mission: Impossible III";

"Mission: Impossible - Fallout";

"Mission: Impossible - Ghost Protocol";

"Mission: Impossible - Rogue Nation".

Filmy te oraz "Mission: Impossible – Fallout" można oglądać także na SkyShowtime. Z kolei "Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One" jest dostępny na Netfliksie.