Pamela Anderson, Liam Neeson i nowa "Naga broń"

Już wkrótce na dużym ekranie zadebiutuje nowa wersja kultowej komedii "Naga broń" . W głównych bohaterów wcielili się hollywoodzki aktor znany m.in. z "Listy Schindlera" i serii "Uprowadzona" oraz gwiazda "Słonecznego patrolu". W najnowszym wywiadzie Pamela Anderson wyjawiła, że na planie zaprzyjaźniła się z Liamem Neesonem .

"Myślę, że już na zawsze mam w nim przyjaciela. Łączy nas szczera, pełna miłości więź. On jest naprawdę porządnym facetem i prawdziwym gentlemanem. Gdy z nim pracujesz, masz poczucie, że wydobywa z ciebie to, co najlepsze" - wyznała zdobywczyni nominacji do Złotego Globu za rolę w "The Last Showgirl" .

Gwiazda "Słonecznego patrolu" podkreśliła, że występ u boku cenionego aktora jest dla niej zaszczytem.

"On ma na swoim koncie role w przeszło stu filmach. Wywodzi się z teatru, zagrał w kultowej 'Liście Schindlera'. Ja natomiast zaczynałam w telewizji i poznałam tę branżę od podszewki, a później moje życie prywatne przyćmiło to zawodowe. To zabawne, że dotarliśmy do tego miejsca z tak różnych światów. To dla mnie ogromny zaszczyt" - zaznaczyła aktorka.

Neeson także wypowiada się o Anderson w samych superlatywach. W udzielonym wywiadzie magazynowi "People" powiedział, że współpraca z nią "jest po prostu cudowna".

"Nie mogę się jej nachwalić. Żadnego wybujałego ego - po prostu przychodzi na plan i robi świetną robotę. Jest przy tym niesamowicie zabawna. Będzie znakomita w tym filmie" - ocenił aktor.

Nowa "Naga broń": o czym będzie film?

"Naga broń" jest kontynuacją popularnej serii parodii z Lesliem Nielsenem. W roli głównej zobaczymy Liama Neesona, który wcieli się w syna porucznika Franka Drebina. Partnerować będzie mu Pamela Anderson jako obiekt jego uczuć.

Choć reboot odwołuje się do szalonej komedii policyjnej, która patrzyła z przymrużeniem oka na kino lat 70. i 80., nowa wersja ma być dopasowana do współczesnych realiów, z satyrą na świat polityki i mediów.

Za kamerą stanął Akiva Schaffer, związany z komediową grupą "The Lonely Island". Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca serialu "Family Guy: Głowy rodziny" oraz filmów z serii "Ted".

"Naga broń" zadebiutuje w amerykańskich kinach już 15 lipca. Film trafi na ekrany polskich kin 1 sierpnia 2025 roku. Dystrybutorem tytułu jest firma UIP.