Na realizację filmu wydano 200 milionów dolarów, co czyni go najdroższą produkcją w historii Netfliksa. Za reżyserię filmu "Gray Man" odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy kasowych hitów, m.in. "Avengers: Koniec gry" czy "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów".

Wideo GRAY MAN | Oficjalny zwiastun | Netflix

"The Grey Man": O czym opowiada film?

Agent CIA Court Gentry ( Ryan Gosling ), znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym “kupcem śmierci". Działał niepostrzeżenie, a po wykonanej akcji rozpływał się w powietrzu niczym duch. Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya ( Billy Bob Thornton ).

Zdjęcie Ryan Gosling na planie filmu "Gray Man" / Netflix / materiały prasowe

Gray Man natrafia na ślad międzynarodowej afery korupcyjnej i tym samym staje się celem Lloyda Hansena ( Chris Evans ), - byłego agenta CIA, który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować.

Zdjęcie Chris Evans w filmie "Gray Man" / Netflix / materiały prasowe

Court może liczyć jedynie na pomoc agentki Dani Mirandy ( Ana de Armas ), która pomagając Courtowi chce oczyścić swoje imię.

Zdjęcie Ana de Armas w filmie "Gray Man" / Netflix / materiały prasowe

"The Grey Man": Ryan Gosling zagrał agenta CIA

"Jego motywacje nie są związane z chęcią zarobku czy zemsty. On, jak każdy z nas, chce jedynie w spokoju posiedzieć na kanapie i pooglądać Netfliksa" - scharakteryzował swoją postać Gosling w wywiadzie dla magazynu "Empire". I dodał, że właśnie to skłoniło go do przyjęcia tej roli. Roli człowieka, który za wszelką cenę chce wieść normalne i spokojne życie.

"W prawie każdej scenie staraliśmy się, aby Six znajdował się w jakiejś niekorzystnej sytuacji. Chodziło o to, aby można było obserwować, w jaki sposób wykorzystuje wszystko, co tylko znajduje się w jego otoczeniu, aby zyskać przewagę. A tym, czego używa najczęściej, jest poczucie humoru. Dla niego jest to narzędzie umożliwiające mu przetrwanie. Potrafi zdystansować się od każdego zagrożenia, jeśli tylko znajdzie to, co jest zabawne w każdej, nawet najbardziej absurdalnej sytuacji" - mówi dalej Gosling.

Jak wszystkie wysokobudżetowe produkcje w ostatnich latach, również i "Gray Man"" kręcony jest tak, by mogły powstać kolejne części. Gosling już zapowiada, że chętnie powróci do swojej roli w następnym filmie cyklu. "Świetnie kręciło mi się ten film. Z wielką chęcią zrobię to ponownie" - zapewnił aktor.

"Gray Man" to niejedyny film, w którym wkrótce zobaczymy Ryana Goslinga. Aktor zagra też główną rolę w filmie "The Wolfman" , będącym uwspółcześnioną opowieścią o człowieku ugryzionym przez wilkołaka. Gosling pojawi się także u boku Margot Robbie w fabularnym obrazie o lalce Barbie . Przypadła mu w udziale rola Kena.

