"Wolfman":​ Derek Cianfrance wyreżyseruje film z Ryanem Goslingiem

Sukces "Niewidzialnego człowieka" z 2020 roku otworzył drogę do powstania kolejnych filmów wskrzeszających klasyczne potwory studia Universal. Oprócz "Wolfman" w przygotowaniu są inne podobne produkcje, m.in. "Renfield" - o jednym z bohaterów "Draculi", a także "Niewidzialna kobieta", którą wyreżyseruje Elizabeth Banks .



Ryan Gosling jako Wilkołak

Wspólnym mianownikiem tych produkcji jest ich niewielki budżet. Ta zmiana podejścia studia podyktowana jest klapą filmu, który miał być początkiem całego uniwersum klasycznych potworów - wysokobudżetowego widowiska "Mumia" z Tomem Cruisem .



Po raz pierwszy historię tytułowego wilkołaka opowiedziano w 1941 roku w filmie pod tym samym tytułem. Główną rolę zagrał w nim Lon Chaney Jr. W 2010 do kin trafił remake z Benicio Del Toro w roli głównej. Okazał się jednak finansową i artystyczną klapą.

Pierwotnie reżyserem filmu "Wolfman" miał być Leigh Whannell ("Niewidzialny człowiek"). Musiał on jednak zrezygnować z powodu innych zobowiązań zawodowych. Zastępujący go Derek Cianfrance napisze też scenariusz produkcji. Prawdopodobnie będzie to uwspółcześniona opowieść o człowieku ugryzionym przez wilkołaka.

"Horrory były moją pierwszą miłością. Pokazały mi, do czego zdolne jest kino pod względem narracyjnym, psychologicznym i estetycznym. Reżyseria tego filmu to spełnienie moich marzeń, szczególnie że będę znów mógł pracować z Ryanem Goslingiem . Jestem podekscytowany i zainspirowany do pracy ze studiami Universal i Blumhouse w przywróceniu tego potwora do życia w naszej zbiorowej świadomości" - powiedział Cianfrance cytowany przez portal "Variety".



