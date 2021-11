George Clooney miał wypadek. Ludzie filmowali, jak cierpi

"Jeśli jesteś osobą publiczną i leżysz na ziemi, sądząc, że to twoje ostatnie minuty życia, wtedy uświadomisz sobie, że dla niektórych ludzi będzie to po prostu coś rozrywkowego, co umieszczą na swoim Facebooku" - George Clooney podzielił się gorzką refleksją w rozmowie z dziennikiem "The Times".



"Jestem dosyć pozytywnym gościem, ale to mi dobitnie pokazało, że jestem dla nich tylko po to, by ich zabawiać" - dodał.

Wspominał, że tuż po wypadku, myślał, że umrze i już nigdy więcej nie zobaczy swojej żony i dzieci. Gdy krzyczał z bólu, leżąc na ziemi, zebrał się wokół niego tłum ludzi. Nie, by mu pomóc, ale by uwiecznić tę dramatyczną chwilę na swoich smartfonach.

George Clooney nieznany 1 / 10 Wszyscy znamy go jako etatowego amanta Hollywood, prawdziwego dżentelmena kina. Jednak George Clooney, obchodzący w piątek, 6 maja, 55. urodziny, ma w swym zawodowym dorobku wiele zaskakujących pozycji. Zanim George Clooney wystąpił w pierwszym kinowym obrazie, spędził kilkanaście lat na szwendaniu się po przeróżnych telewizyjnych produkcjach. Premierową rolą był występ w mini-serialu "Centennial" (1978-79), jednak pierwszą stałą robotą telewizyjną Clooneya była rola w medycznym sitcomie "E/R" (1984-85), gdzie wystąpił aż w 22 odcinkach. Międzynarodową gwiazdą został jednak dopiero 10 lat później, przyjmując rolę doktora Douga Rossa w innej medycznej produkcji - "Ostry dyżur". Źródło: AKPA udostępnij

Na skutek wypadku Clooney miał liczne stłuczenia, zadrapania a także uraz miednicy. Jednak jego obrażenie nie były zbyt groźne i został wypisany ze szpitala jeszcze tego samego dnia, kiedy do niego trafił. Później musiał poddać się fizjoterapii.

Aktor promuje obecnie ósmy, wyreżyserowany przez siebie film - "Bar dobrych ludzi". To historia nastolatka, który wychowuje się bez ojca i większość czasu spędza z klientami lokalnego baru, który prowadzi jego wujek (Ben Affleck). Scenariusz bazuje na bestsellerowej autobiograficznej powieści J.R. Moehringera, dziennikarza nagrodzonego w 2000 roku Nagrodą Pulitzera. Film będzie miał premierę na Amazon Prime Video 7 stycznia 2022 roku.

