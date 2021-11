Katarzyna Warnke: Dojrzały seksapil

Może to drobiazg, ale gdy gram, bardzo dużą wagę przykładam do kostiumu. Wspólnie z kostiumologiem i makijażystką wymyśliłyśmy elegancki styl Izy. I jej charakterystyczne, bardzo podkreślone usta. Kiedyś nie był mi on bliski. Ale teraz ze zdziwieniem zauważam, że sporo od niej przejmuję. Pewnego dnia szykując się przed randką, stwierdziłam, że wyglądam jak Iza Wanat! Jestem od niej bardziej sentymentalna, wrażliwsza. Przyznam jednak, że to bardzo komfortowe być w jej skórze. Ta kobieta wie, czego chce. Jest racjonalna, konsekwentna i mocno stoi na ziemi. Podbija świat. Jest dobrą inspiracją

zwierzała się wtedy aktorka w rozmowie z PAP Life.