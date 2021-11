Barbara Krafftówna ma COVID-19. Jak czuje się 93-letnia aktorka?

Barbara Krafftówna z racji swego podeszłego wieku starała się chronić przed koronawirusem - niemal całkowicie odizolowała się od świata. Niestety, okazało się, że aktorka ma COVID-19.

W marcu tego roku, podczas trzeciej fali pandemii, aktorka powiedziała w rozmowie z "Super Expressem", że robi co może, żeby nie zarazić się koronawirusem.

"Przyjęłam tę nową rzeczywistość i z troski o siebie i innych nie ryzykuję spotkań. Czasem odwiedza mnie bliska przyjaciółka, a zresztą wisimy na telefonach, bo nie chcemy się pozarażać. Lepiej dmuchać na zimne. Nie zamierzam się wystawiać i sprawdzać, czy ja silna, czy ja mocna wobec koronawirusa. Nie chodzę na spacery. Nawet nie mam odruchu wychodzenia na balkon. Zakupy robi mi przyjaciółka albo bliższa lub dalsza rodzina" - wyznała.



Reklama

Barbara Krafftówna, czyli jak być kochaną 1 / 13 "Mam zamiar dożyć do trzech kaktusów, czyli do 111 lat" - żartowała jubilatka przed kilku laty. W 1953 r. Barbara Krafftówna zadebiutowała w kinie - rolą u Jana Rybkowskiego i Jana Fethke, w "Sprawie do załatwienia". Swoje najlepsze filmowe role wykreowała u Wojciecha Jerzego Hasa - zagrała m.in. pełną liryzmu barmankę Zosię (na zdjęciu) w "Złocie" (1961)... Źródło: EAST NEWS/POLFILM udostępnij

Barbara Krafftówna chora na COVID-19

Niestety, pomimo stosowania środków ostrożności, Barbara Krafftówna zachorowała na COVID-19. Gdzie mogła się zarazić koronawirusem, nie wiadomo.



Aktorka nie trafiła jednak do szpitala, a do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie zajmują się nią specjaliści. Jak donosi "Super Express", aktorka nie ma poważnych objawów, przez które musiałaby zostać zabrana do szpitala.

To właśnie w Domu Artystów Barbara Krafftówna spędzi swoje 93. urodziny, które przypadają na 5 grudnia.

"Mam zamiar dożyć do trzech kaktusów, czyli do 111 lat" - żartowała jakiś czas temu jubilatka. Pytana, skąd czerpie życiową energię i optymizm, Krafftówna tłumaczyła: "Jestem bardzo chciwa i głodna wszelkich radości. Są nam one tak bardzo potrzebne, jak woda i jak chleb. W końcu śmiechem da się zabliźnić rany". Jak powiedziała, optymizm bierze "z samej siebie".



"Nikt ci tak nie może pomóc, jak sam sobie nie pomożesz. Moja mama uczyła mnie, że jeśli mam jakieś kłopoty i zmartwienia, to dzielę się nimi z najbliższymi, szukam rady, pomocy. Natomiast nie wynoszę tego na zewnątrz, bo ludzie mają własne problemy i własne zmartwienia, i nie należy jeszcze obciążać ich cudzymi" - dodała w rozmowie z Polską Agencja Prasową.

Aktorce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Zdjęcie Barbara Krafftówna jest ciągle pełna energii / Jarosław Antoniak / MWMedia

Zobacz również:

"Parę razy w życiu byłem upodlony" - mówi Maciej Stuhr [wywiad]

Katarzyna Warnke: Ulubienica Patryka Vegi

Sharon Stone dziękuje pielęgniarce, która uratowała życie jej matki