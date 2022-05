Jak informuje Associated Press, książka trafi do sprzedaży 11 października. Za publikacją stoi wydawnictwo HarperOne. Wiele wskazuje na to, że będzie to książka naprawdę zabawna. Świadczyć o tym może już jej tytuł "Dying of Politeness", czyli "Umieranie z grzeczności", a także to, że Davis reklamuje swoje wspomnienia jako "podróż do zajebistości".

Geena Davis wspomina karierę

Książka ma zawierać anegdoty z okresu, gdy pracowała jako modelka oraz ciekawostki na temat realizacji takich filmów, jak "Tootsie" czy "Sok z żuka" . Poznamy też smaczki na temat jej byłego męża Jeffa Goldbluma, z którym pracowała przy "Musze", Susan Sarandon, z którą spędziła niezapomniane chwile na planie "Thelmy i Louise" oraz Madonny, która partnerowała jej w "Ich własnej lidze". 66-latka w wydanym komunikacie prasowym podkreśla też, że nakreśli to, w jaki sposób aktorstwo pomogło jej przeistoczyć się w osobę, która wzięła życie w swoje ręce.

Geena Davis jest zdobywczynią Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie "Przypadkowy turysta" (1988). Uhonorowano ją też Złotym Globem dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym za rolę pierwszej kobiety prezydenta Stanów Zjednoczonych w serialu ABC, "Pani Prezydent" (2005-2006).

Geena Davis: Mądrala 1 / 10 Geena Davis urodziła się 21 stycznia 1956 roku. Początkowo pracowała jako modelka w Nowym Jorku. Jej nieprzeciętna uroda zwróciła uwagę samego Sydneya Pollacka, który zdecydował się obsadzić ją w niewielkiej, ale pamiętnej roli w swojej kultowej dziś "Tootsie" (1982). Davis miała więc okazję zdobywać pierwsze aktorskie szlify w niebanalnym towarzystwie, u boku m.in. Dustina Hoffmana i Jessiki Lange. Źródło: East News Autor: United Archives IFA The Film Archives 2017 udostępnij

