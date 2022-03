Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości Kya nie jest taką, za jaką uważają ją mieszkańcy. To bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości drugiego człowieka.



Kiedy Kya powoli otwiera się na nowy i zaskakujący świat, dziewczyna zostaje podejrzana o morderstwo. W miarę rozwoju sprawy werdykt dotyczący tego, co faktycznie się wydarzyło, staje się coraz bardziej niejasny, grożąc ujawnieniem wielu tajemnic kryjących się na bagnach.

Wideo Gdzie śpiewają raki. Pierwszy zwiastun. Film w kinach od 15 lipca

W filmie "Gdzie śpiewają raki" zobaczymy Daisy Edgar-Jones jako Kya Clark, Taylora Johna Smitha ( "Ostre przedmioty" ) jako Tate Walkera, Harrisa Dickinsona ("King’s Man: Pierwsza misja".) jako Chase Andrewsa, Michaela Hyatta jako Mabel, Sterling Macer, Jr. jako Jumpin i Davida Strathairna (Nomadland) jako Toma Miltona.

Film wyreżyseruje Olivia Newman na podstawie scenariusza napisanego przez nominowaną do Oscara Lucy Alibar ( "Bestie z południowych krain" ). Za produkcję filmu odpowiada Reese Witherspoon i Lauren Neustadter.

