33. edycja EnergaCAMERIMAGE w Toruniu: gala zamknięcia

22 listopada podczas uroczystej gali zamknięcia 33. edycji EnergaCAMERIMAGE wręczono prestiżowe statuetki. W Konkursie Głównym festiwalu znalazło się 14 filmów. Złotą Żabę otrzymała Judith Kaufmann za film "Late Shift"(reż. Petra Biondina Volpe).

Nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych odebrał Piotr Sobociński Jr. ("Ministranci"), który również w ubiegłym roku zdobył statuetkę za pracę wykonaną przy filmie "Kos".

Na wydarzeniu miała pojawić się Cate Blanchett, laureatka nagrody dla Ikony, jednak z powodów zdrowotnych odwołała wizytę w Polsce.

"Dotarła do nas smutna wiadomość. Z powodu choroby Cate Blanchett nie dotrze do Torunia na ceremonię zamknięcia 33. edycji festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE. Ma ona nadzieję, że będzie mogła dołączyć do nas w Toruniu podczas przyszłej edycji festiwalu i wówczas odebrać Nagrodę dla Ikony. Będziemy na nią czekać z niecierpliwością. Myślami jesteśmy teraz z Cate i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia" - informowali 21 listopada organizatorzy.

Dyrektor festiwalu, Paweł Żydowicz, wręczył na koniec dwie dodatkowe statuetki: dla Kristen Stewart za debiut reżyserski ("Chronologia wody") oraz dla Tomasza Naumiuka za zdjęcia do filmu "Franz Kafka" Agnieszki Holland.

Podczas gali zakończenia na scenie pojawiła się także Doda, która wręczyła dyrektorowi symboliczną złotą łopatę.

"Musimy zbudować wspólnotę. Camerimage zawsze pokazuje dzieła kobiet. Apelujemy do producentów o docenianie ich talentu" - podkreślił Żydowicz.

EnergaCAMERIMAGE 2025. Lista zwycięzców

Konkurs Główny

Złota Żaba: Judith Kaufmann - "Late Shift" (reż. Petra Biondina Volpe)

Srebrna Żaba: Fabian Gamper - "Sound of Falling" (reż. Mascha Schilinski)

Brązowa Żaba: Michał Sobociński - "Chopin, Chopin" (reż. Michał Kwieciński)

Konkurs Debiutów Reżyserskich

Qi Shu - "Girl" (zdjęcia: Yu Jing-Pin)



Konkurs Debiutów Operatorskich



Adam Suzin - "Father" (reż. Tereza Nvotova)

Konkurs Pełnometrażowych Filmów Dokumentalnych

Benjamin Bryan - "Iron Winter" (reż. Kasimir Burgess)

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych

Ronnie McQuillan - "No Mean City" (reż. Ross McClean)

Najlepszy Wideoklip

Jake Gabbay, Gabriel Moses - "Chains & Whips" (Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice)

Konkurs Seriali Telewizyjnych

Corrin Hodgson - "1923" (reż. Ben Richardson), odcinek "Sen i wspomnienie"

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

Piotr Sobociński Jr. "Ministranci" (reż. Piotr Domalewski)

Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych

Złota Kijanka: Nico Schrenk "Skin on Skin" (reż. Simon Schneckenburger)

Srebrna Kijanka: Henry Nunn "Walud" (reż. Daood Alabdulaa Louise Zenker)

Brązowa Kijanka: Francesca Avanzini "Marina" (reż. Paoli de Luca)

Nagroda publiczności

Kasper Tuxen - "Wartość sentymentalna" (2025, reż. Joachim Trier)

