"Jason Bourne": spektakularna seria szpiegowska

Seria o Bournie jest oparta na książkach autorstwa Roberta Ludluma. Historia opowiada o mężczyźnie, który zostaje znaleziony nieprzytomny nad morzem. Nie pamięta on swojej przeszłości. W trakcie prywatnego śledztwa dowiaduje się, że był zabójcą, którego ostatnia misja zakończyła się niepowodzeniem. Teraz musi uciekać przed swoimi dawnymi zleceniodawcami.

Do tej pory powstały cztery filmy, których bohaterem był grany przez Matta Damona Jason Bourne oraz jeden osadzony w tym samym świecie, w którym w roli agenta Aarona Crossa można było zobaczyć Jeremy'ego Rennera.

"Tożsamość Bourne'a" (2002), "Krucjata Bourne'a" (2004), "Ultimatum Bourne'a" (2007), "Dziedzictwo Bourne'a" (2012) oraz "Jason Bourne" (2016) zarobiły w sumie w kinach na całym świecie ponad miliard 600 milionów dolarów.

Gratka dla fanów! Wszystkie filmy o Jasonie Bourne w streamingu

Całą kolekcję filmów o Jasonie Borune będzie można oglądać na Netfliksie od 23 listopada!

