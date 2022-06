Reżyser George Miller określa swój nowy projekt jako "sagę", podkreślając, że akcja "Furiosy" rozgrywać będzie się na przestrzeni 15 lat.

W rolę młodej Furiosy wcieli się Anya Taylor-Joy ("Gambit królowej", "Wiking"). W obsadzie znaleźli się w niej jeszcze Chris Hemsworth oraz Yahya Abdul-Matten II .

Oznacza to, że w obrazie nie zobaczymy Charlize Theron, która wcieliła się w Furiozę w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu" .

"Długo myślałem, że będziemy mogli wykorzystać komputerową technikę odmładzania aktorów i zastosować ją dla Charlize. Nie wydaje mi się jednak, żebyśmy byli blisko w pełni wiarygodnego efektu takiej transformacji. Pomimo odważnych prób w 'Irlandczyku', to s nieznane w pełni terytorium. Wszyscy są blisko rozwiązania problemów z tym związanych, w szczególności Japończycy. Uważam jednak, że jeszcze długa droga przed nami" - powiedział Miller.

"Furiosa": George Miller kontra Warner Bros

Rozpoczęcie zdjęć do nowej odsłony cyklu "Mad Max" o się z przedłużało się z powodu przepychanek prawnych między Millerem a studiem Warner Bros. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, poszło o pieniądze. Należąca do Millera firma, która wyprodukowała film "Mad Max: Na drodze gniewu", domagała się od studia Warner Bros. 9 milionów dolarów za zmieszczenie się poniżej zaplanowanego na 157 milionów dolarów budżetu filmu. Z kolei przedstawiciele Warner Bros. uważali, że firma Millera zerwała obowiązujący kontrakt. Uzgodniono wcześniej, że film będzie trwał 100 minut i otrzyma niższą kategorię wiekową, a ostatecznie powstał 120-minutowy film z kategorią R dla dorosłych. Obie strony doszły w końcu do porozumienia.

Miller nie tylko wyreżyseruje film o Furiosie, będzie też współautorem scenariusza. Będzie to już piąta produkcja z serii, którą rozpoczął w 1979 roku film "Mad Max". Stał się on przepustką do aktorskiej kariery dla Mela Gibsona.

"Three Thousand Years of Longing", czyli "anty Mad Max"

Na zakończonym w ubiegłym tygodniu festiwalu w Cannes Miller zaprezentował nowy film "Three Thousand Years of Longing" ("Trzy tysiące lat tęsknoty"). W rolach głównych w tej produkcji z pogranicza dramatu, romansu i fantastyki naukowej wystąpili Idris Elba i Tilda Swinton .

Wideo THREE THOUSAND YEARS OF LONGING Trailer (2022) Idris Elba, Tilda Swinton

Bohaterami filmu są badaczka i dżin, który w zamian za swoją wolność oferuje jej spełnienie trzech życzeń. Ich spotkanie w pokoju hotelowym w Stambule będzie mieć konsekwencje, których żadne z nich nie jest w stanie przewidzieć. Nakręcony za 60 milionów dolarów film określany jest przez samego Millera jako "anty Mad Max".

