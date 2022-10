Florence Pugh wraca do śpiewania. Szykuje debiutancki album?

Wiadomości

Ma zaledwie 26 lat, a już jest jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Kolejne role w filmach już jej jednak nie wystarczają. Florence Pugh chce bowiem spełnić swojego marzenia i nagrać płytę. W niedawnej audycji "This Cultural Life" na antenie radia BBC 4 aktorka wyznała, że wstępem do realizacji tego planu może być nadchodzący film "A Good Person", do którego napisała kilka utworów.

Florence Pugh /John Phillips /Getty Images