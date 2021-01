Platforma Disney+ realizuje remake „Fałszywej dwunastki”

Zach Braff, aktor znany z serialu „Hoży doktorzy” i filmu „Powrót do Garden State”, dołączył do obsady powstającego właśnie remake’u komedii „Fałszywa dwunastka” z 2003 roku. Zagra tam u boku Gabrielle Union („Dziewczyny z drużyny”, „Od kołyski aż po grób”).

Zach Braff /Rich Fury/VF20/Getty Images for Vanity Fair /Getty Images

"Zawsze marzyłem o tym, żeby poślubić Gabrielle Union i mieć z nią dwanaścioro dzieci. Marzenia się spełniły! Jestem podekscytowany!" - napisał na Twitterze Zach Braff, podając informację o powstającym właśnie filmie platformy Disney+. Jego scenariusz napisał Kenya Barris, twórca seriali "Czarno to widzę" i "Grown-ish", a także scenarzysta kontynuacji i remake’ów innych klasycznych tytułów takich jak "Shaft", "Wiedźmy" oraz "Książę w Nowym Jorku". Remake "Fałszywej dwunastki" wyreżyseruje Gail Lerner ("Czarno to widzę", "Grace i Frankie").



Fabuła filmu skupi się na międzyrasowej rodzinie. Braff i Union zagrają rodziców dwanaściorga dzieci, którzy próbują łączyć chaotyczne życie rodzinne z prowadzeniem własnego biznesu.



Oryginalna "Fałszywa dwunastka" powstała w 2003 roku. Wyreżyserował ją Shawn Levy, a w rolach głównych wystąpili Steve Martin i Bonnie Hunt. Dwa lata później powstała druga część "Fałszywej dwunastki" wyreżyserowana przez Adama Shankmana. Obydwa filmy były luźno oparte na dwóch filmach z początku lat 50., które z kolei były adaptacją książek napisanych przez rodzeństwo wychowane w dużej rodzinie.



Premiera filmu "Cheaper by the Dozen" zaplanowana została na 2022 rok. Dołącza on do coraz większej puli produkcji platformy Disney+ będących remakami bądź kontynuacjami popularnych filmów i seriali sprzed lat, jak "Doogie Howser, lekarz medycyny", "Willow", "Turner i Hooch", "Trzech mężczyzn i dziecko", "Zakonnica w przebraniu" oraz "Potężne Kaczory".