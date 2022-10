Florence Pugh opowiedziała o początkach kariery

Florence Pugh to brytyjska aktorka znana z takich hitów kinowych jak "Małe kobietki", "Czarna Wdowa" czy "Lady M.". Ostatnio natomiast mogliśmy ją oglądać w roli głównej w filmie Olivii Wilde - "Nie martw się kochanie". Pewne jest również, że w przyszłym roku gwiazda pojawi się w drugiej części hitowej "Diuny".

Patrząc na to, jak dynamicznie rozwija się kariera pięknej aktorki, trudno uwierzyć, że przez wydarzenia z przeszłości gwiazdy wcale moglibyśmy nie zobaczyć na ekranach. Pugh w wywiadzie dla "The Telegraph" postanowiła opowiedzieć o trudnych początkach swojej zawodowej ścieżki. Tuż po roli w filmie "Upadające" młodziutka aktorka miała pojawić się w jednym z serialowych pilotów. Bardzo szybko okazało się jednak, że osoby odpowiedzialne za produkcję miały sporo zastrzeżeń co do... wyglądu Pugh i postawili kilka warunków.

Reklama

- Te wszystkie rzeczy, które próbowali we mnie zmienić - niezależnie czy chodziło o moją wagę, wygląd, kształt twarzy czy brwi - to nie było to, co chciałam robić. Nie była to także branża, w której chciałam pracować. Myślałam, że przemysł filmowy będzie przypominać moje doświadczenia podczas kręcenia "Upadające", ale pomyliłam się. I czułam, że popełniłam ogromny błąd - wyjawiła na łamach "The Telegraph".

Florence Pugh: Nieoczywiste role 1 / 10 Przez ostatnie lata unikała przewidywalnych dróg do sławy, wybierając intrygujące, pozbawione ostentacji role. W 2016 roku wystąpiła w głośnym dramacie "Lady M.". Tytułowa Lady M. to oczywiście nawiązanie do Lady Makbet, choć pierwowzorem scenariusza nie jest sztuka Szekspira. Scenarzystka Alice Birch zaadaptowała opowiadanie autorstwa Mikołaja Leskowa ("Powiatowa Lady Makbet") i przeniosła je do realiów Anglii II połowy XIX wieku. Za swą rolę Pugh była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej. Źródło: East News Autor: Jay L. Clendenin/Polaris Images/East News udostępnij

Po przykrym doświadczeniu Pugh postanowiła opuścić Hollywood i ponownie osiadła w Anglii. Wbrew jej przypuszczeniom, kolejne propozycje pojawiły się niemal natychmiast. To wtedy właśnie otrzymała propozycję zagrania Lady Makbet w filmie "Lady M", który przyniósł jej rozgłos.

- To sprawiło, że ponownie zakochałam się w kinie. To było kino, które dawało przestrzeń na to, by mieć swoje zdanie i być głośnym. Pozostałam przy tym. Myślę, że ludzie z branży rozrywkowej mają za duże przyzwolenie na to, by popychać ludzi na prawo i lewo. Miałam szczęście, że jako dziewiętnastolatka odkryłam, jaką artystka chciałabym być - mówiła.

Florence Pugh nie ma litości dla krytyków

Dziś aktorka nie zamierza siedzieć cicho i aktywnie zabiera głos w mediach na temat ciałopozytywności. Swoimi kreacjami chce przełamać tabu oraz sprzeciwić się osobom, mówiącym co powinny nosić kobiety, a czego już nie. Pragnie, aby każdy akceptował swoje ciało, takim jakie jest. Wynika to z faktu, że sama jako nastolatka zmagała się z dużymi problemami. Uważała swój wygląd za wadliwy, a dodatkowo inni utwierdzali ją w tym, że nie spełnia pewnych wymogów.

Pugh zaznacza, że wielokrotnie spotkała się z falą krytyki, która bezpośrednio uderzała w jej odważne stylizacje. Co ciekawe w znacznej większości hejterami byli mężczyźni. Używali przy tym często wulgarnych zwrotów. Aktorka napisała o tym w mediach społecznościowych.



- To nie pierwszy i z pewnością nie ostatni raz, kiedy kobieta słyszy, co jest z nią nie tak od tłumu nieznajomych. Panowie, niepokojące jest, jak wulgarni potrafią być niektórzy z was. Na szczęście pogodziłam się z zawiłościami mojego ciała, które czynią mnie mną. Jestem szczęśliwa ze wszystkimi 'wadami', na które nie mogłam patrzeć, gdy miałam 14 lat. Tak wielu z was chciało agresywnie dać mi znać, jak bardzo jesteście rozczarowani moimi 'małymi cyckami' albo jak bardzo powinnam się wstydzić tego, że chodzę z 'tak płaską klatką piersiową'. Żyję w swoim ciele przez długi czas. Jestem w pełni świadoma rozmiaru moich piersi i nie boję się ich" - napisała w odpowiedzi na krytyczne komentarze dotyczące jej stylizacji z czerwonego dywanu.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Julia Roberts przyszła na świat dzięki pomocy... Martina Luthera Kinga

Henry Cavill: Aktor zagra główną rolę w filmie wojennym Guya Ritchiego