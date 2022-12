"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" , reż. Anna Wieczur-Bluszcz

Komedia romantyczna po polsku po raz pierwszy. Nikt ze sobą nie rozmawia, wszyscy zachowują się jak dzieci, żarty żenują, a na koniec ktoś pokazuje goły tyłek i jest zabawnie. Plus Anna Mucha jako być może najgorsza antagonistka w historii polskiego kina.



Przeczytaj recenzję filmu:

"Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4": Nudno, żenująco, bez pomysłu

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" [trailer] materiały prasowe

"Niewidzialna wojna" , reż. Patryk Vega

Autobiografia Patryka Vegi to kwintesencja drogi, jaką kontrowersyjny reżyser obrał przy premierze "Nowych porządków" z 2016 roku. Niechlujna realizacja, niezrozumiałe decyzje fabularne, nietrzymający się kupy scenariusz, wulgarny humor, toporna próba ewangelizacji - a wszystko to wiąże bijące z ekranu ego reżysera. Nie wiem, kto chciałby nakręcić o sobie podobny film.



Przeczytaj recenzję filmu:

"Niewidzialna wojna", czyli jak Patryk Szaweł stał się Patrykiem Pawłem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niewidzialna wojna" [trailer] materiały prasowe

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" , reż. Sylwester Jakimow

Komedia romantyczna po polsku po raz drugi. Wszystkie konflikty dałoby się zaraz rozwiązać, gdyby tylko ktoś ze sobą pogadał. Niestety, bohaterowie nie rozmawiają, mnożą się więc żenujące intrygi i niezręczne sytuacje. Plus obowiązkowy product placement, tak nachalny, jak to tylko możliwe. Na osłodę w miarę udany wątek Leszka Lichoty i Piotra Głowackiego.

Przeczytaj recenzję filmu:

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach": Bzdury w imię miłości

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" [trailer] materiały prasowe

"Głupcy" , reż. Tomasz Wasilewski

Tomasz Wasilewski pozostaje bardzo dobrym reżyserem, świetnie prowadzącym kamerę w ciasnych wnętrzach i wyrażającym emocje swych bohaterów za pomocą strony estetycznej filmu. Niestety, nigdy nie był najlepszym scenarzystą, a "Głupcy" to tylko potwierdzają. Historia kobiety i jej sporo młodszego męża, którzy muszą zająć się jej śmiertelnie chorym synem, wypada co najmniej niesmacznie. Pornografia cierpienia miesza się z niezrozumiałymi decyzjami w prowadzeniu historii oraz histerycznym zachowaniem postaci. Co najgorsze, na końcu okazuje się, że Wasilewski chciał opowiadać o czymś innym. Kontrowersyjna wrzutka w finale sprowadza problem opieki nad chorymi najbliższymi do potraktowanego przedmiotowo wytrychu fabularnego. Budzi to moje ogromne obrzydzenie.



Przeczytaj recenzję filmu:

"Głupcy": Splątane stany miłości

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Głupcy" [trailer] materiały prasowe

"365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni" , reż. Barbara Białowąs i Tomasz Mandes

Miało być odważnie, skandalizująco i z przekraczaniem granic. Wiele hałasu o nic, ponieważ druga i trzecia część adaptacji książek Blanki Lipińskiej to przekładaniec nudnego soft porno i klipów reklamujących wakacje w ciepłych krajach. Sensu tu nie ma, skandalu też nie. Pieprzu również nie stwierdzono. Pierwsza część wywołała oburzenie. Druga niezamierzenie bawiła. Trzecia tylko nudzi.



Przeczytaj recenzje filmów:

"Kolejne 365 dni": Mam nadzieję, że ostatnie

"365 dni: Ten dzień": Ludzie, tu nic nie ma!

Wideo "365 dni: Ten dzień": Oficjalny zwiastun