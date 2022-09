"Niewidzialna wojna", czyli jak Patryk Szaweł stał się Patrykiem Pawłem [recenzja]

Wielcy reżyserzy, jak Fellini, Truffaut, Bergman, a ostatnio Linklater, Almodovar, Branagh, Baumbach czy Sorrentino kierowali kamerę na siebie w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób. Można oceniać, czy dobrze dobrali środki artystyczne i na ile ukryli siebie w swoich bohaterach. Patryk Vega natomiast niczego nie ukrywa. "Niewidzialna wojna" to perwersyjnie ekshibicjonistyczne wywalenie bebechów na wierzch. Bez żadnej subtelności i bez żadnych ogródek. Nikt nie nakręcił filmu o sobie jeden do jednego z taką bezczelnością. Chyba, że potraktujemy tak 20-minutową spowiedź Andy Warhola "The Andy Warhol Story". Poziom egotyzmu i potrzeby ekshibicjonizmu obu filmowców jest w sumie podobny.

"Niewidzialna wojna": Filmowy wywiad-rzeka

"Niewidzialna wojna" jest filmowym wywiadem-rzeką, gdzie pytającym i odpowiadającym na pytania jest Patryk Vega . Jak można ocenić, czy jest to kino rzetelne, a reżyser dobrze dobrał środki, by opowiedzieć własną historie? Vega sprzedaje widzowi to, co chce, by ten o nim wiedział. To nie jest już historia o policjantach, gangusach, skorumpowanych lekarzach, politykach czy cynglach z WSI, której wiarygodność można obiektywnie ocenić. To jest historia Patryka i jego mamy, którzy z biednego blokowiska wchodzą na sam szczyt finansowej drabiny. Ile w tym prawdy, ale ile farmazonów, wie sam Vega. Jego autobiografia zamyka się w tym, co reżyser powiedział mi w wywiadzie dla Interii.

- Dla mnie ten film jest świadectwem. W życiu wierzącego nie ma ważniejszej rzeczy niż świadectwo swojego postępowania. Nie zrobiłbym tego filmu, gdyby nie potrzeba tego świadectwa. Wielu ludzi mi mówiło, że historie z mojego życia nadają się na film. Ja wiem, że jestem narcyzem i megalomanem, ale nie nakręciłbym o sobie dramy. "Niewidzialna wojna" jest świadectwem, choć mam świadomość, jak jest ciężkim w odbiorze dla mojej żony. Ale ja to musiałem po prostu zrobić. (...) U mnie problem jest jeszcze szerszy, ponieważ funkcjonuję w mrocznej triadzie, którą jest megalomania, narcyzm i psychopatia. Ważne, aby nie popaść w wywyższanie się i nie dać się porwać próżności. Ja próbuję siebie postrzegać w oczach Boga jako największego grzesznika. W ten sposób sprowadzam się do właściwszego poziomu, uciekając przed mroczną triadą - mówił reżyser.

Megalomania i narcyzm. Ekshibicjonista Patryk Vega

Tak - "Niewidzialna wojna" jest megalomańską i narcystyczną opowieścią, w której Patryk Vega od dzieciństwa jest genialnym biznesmenem i wizjonerem. Vega chwali się, że już jako nastolatek został wpisany do polskiej księgi rekordów Guinnessa jako najmłodszy twórca telewizyjnych czołówek komputerowych, a nauczyciele piali z zachwytu nad jego esejami. Następnie dzięki swojej determinacji i pewności siebie staje za kamerą "Pitbulla" i buduje komercyjną potęgę swojego kina. Vega widzi siebie jako "self-made mana", choć oddaje przy tym zasługi producentowi Waldemarowi Dzikiemu i wybitnemu dokumentaliście Andrzejowi Fidykowi, którzy na wczesnym etapie kariery zaufali aroganckiemu amatorowi i utorowali mu ścieżkę przyszłej kariery. Mówi też o swoich porażkach i upadkach. Osobistych i zawodowych.

Zdjęcie Plakat filmu 'Niewidzialna wojna" / Kino Świat / materiały prasowe

Vega opisuje siebie jako człowieka pełnego sprzeczności. Pokazuje upodlenie narkotykowe i alkoholowe, odsłania swój seksoholizm, skłonności psychopatyczne i zamiłowanie do bogactwa. Doceniam szczerość, szczególnie, że jego ekshibicjonizm jest naznaczony potrzebą odkupienia.

To nic nowego w kinie Vegi od czasu jawnie antyaborcyjnego "Botoksu" . Vega po przeżyciu nawrócenia ma misję ewangelizowania i służenia Bogu. Jest w tym szczery, bo od czasu porzucenia języka z "Pitbulla" i "Kobiet mafii" regularnie odpływa od niego publika. Vega otwarcie w "Niewidzialnej wojnie" wyznaje, że jest manipulatorem i sprzedawcą rozrywki, który rozpracował gust masowego widza. Dobrze więc wie, że ten nie chce jego neokatechumetalnych wyznań, co widać w wynikach ostatnich filmów. Gebels w ostatnim "Pitbullu" mówi cytatami ze Starego Testamentu. "Pętla" to opowieść o Synu Marnotrawnym, zaś "Miłość, seks..." to przypowieść o siewcy. Natomiast teraz Vega opowiada o Patryku Szawle, który stał się Patrykiem Pawłem.

"Niewidzialna wojna": List miłosny syna do swojej mamy

Czy Rafał Zawierucha jest wiarygodny jako Patryk Vega? Nie wiem, bo znam Patryka Vegę z trzech wywiadów, jakie miałem przyjemność z nim robić i z występów medialnych, gdzie dostaliśmy kreacje, jaką reżyser nam przez lata sprzedawał. Mnie Zawierucha przekonał jako arogancki bufon, który tylko przy swojej mamie, a potem pod krzyżem pokazuje ludzką twarz.

Najmocniej w tym filmie podoba mi się rola Anny Muchy , która jako mama Vegi emanuje siłą samotnej matki gotowej wskoczyć w ogień za jedynym synem, ale też bije z niej ciepło i... zwykła dobroć. Ten film to list miłosny syna do swojej mamy oraz list miłosny Patryka do Vegi. I na odwrót. Swoją drogą to zdumiewające, że Mucha u Vegi zagrała najpierw zdeprawowaną nimfomankę, a zaraz potem Matkę Polkę. No, ale to już niech Patryk przepracuje ze swoim terapeutą i spowiednikiem.

Co dalej? Vega zapowiada karierę międzynarodową z pieniędzmi szejków (przekonuje przy tym, że odrzucił setki milionów dolarów od ludzi powiązanych z CIA i Wall Street), które wykorzysta do szerzenia chrześcijaństwa. Bajki i farmazony? Może i tak, ale ja życzę mu powodzenia na szerokich wodach. Nawet jak mu się nie uda, to miejsce w historii polskiej popkultury już ma. Bez względu na to, jak oceniamy jego kino, to nie możemy odmówić mu tego, że zbudował nad Wisłą własne Hollywood i stał się najbardziej dochodowym polskim reżyserem. Sam je sobie stworzył i wozi je teraz razem ze swoim ego w Ferrari. Nieźle jak na porzuconego przez ojca chłopaka z szarego bloku. American dream. A raczej Vega Dream. Wstrzymam się z wystawieniem oceny tego filmu. Skoro w taki sposób Patryk Vega widzi swoje życie, to kim jestem ja, by to oceniać? On zresztą nie potrzebuje oceny od krytyków. Teraz oceniać go może tylko Bóg. Amen!

"Niewidzialna wojna" , reż. Patryk Vega, Polska 2022, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 30 września 2022

