"Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4": Nudno, żenująco, bez pomysłu [RECENZJA]

Mogłoby się wydawać, że w "Końcu świata" znajdzie się coś interesującego, bo wątków tutaj aż nadto. Marcin ( Nikodem Rozbicki) zamierza oświadczyć się Agnieszce ( Aleksandra Hamkało ). Szczęściu dzieci Wolańskich i Zawadów chce położyć kres nikczemna inspektor budowlana Bożena ( Anna Mucha ). Tymczasem do Piotrusia ( Maciej Zakościelny ) przyjeżdża teściowa ( Dorota Stalińska ), która przez ostatnie kilkanaście lat mieszkała w Stanach. W Polsce zamierza wziąć ślub z bogatym i przystojnym kawalerem, którego poznała on-line. Postaci jest na oko jeszcze z pięć razy tyle. Każda z nich ma niby swój cel i jakoś dąży do jego realizacji. Smutna prawda jest jednak taka, że "Kogel Mogel 4" to film bez historii.

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" 1 / 15 Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu… A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata! Źródło: materiały prasowe Autor: Karina Szymczuk / W-Impact udostępnij

Wątki są tutaj klejone na ślinę. Fabułę do przodu popycha życzeniowe lub irracjonalne zachowanie bohaterów. Co kilka minut kolejna postać zaczyna histeryzować i zamiast porozmawiać lub spróbować rozwiązać problem w inny sposób, dramatycznie wybiega z płaczem lub rzuca się z pięściami na pierwszą lepszą osobę. I tak na okrągło. Prawdę mówiąc, lepsze to od ich codziennych rozmów. Pal licho, jeśli chodzi o babcię ( Katarzyna Łaniewska ), która chce po prostu pójść na ślub wnuczka, lub Kasię ( Grażyna Błęcka-Kolska ) i Mariana ( Zdzisław Wardejn ), którzy są razem, chociaż nikt nie wie do końca dlaczego, bo chemii między nimi brak.

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4": Przerysowane postaci

Niestety, nader często przenosimy się do willi Piotrusia i jego żony Marleny ( Katarzyna Skrzynecka ). W trzeciej części byli oni przerysowanymi do bólu postaciami drugiego planu. W małych dawkach mogli nawet rozbawić. W "czwórce" wątek ich i mamy Marleny jest jednym z głównych. Co za dużo, to niezdrowo, a w dodatku twórcy w ogóle nie potrafią operować skrajnością swoich bohaterów, przez co szybko robią się oni irytujący. W szczególności tyczy się to postaci Stalińskiej, która mówi mieszanką polskiego i angielskiego. Musi mieć wedding, bo marzy jej się husband, który powinien być rich i bardzo szybko dead. Po pięciu minutach takiej gadki miałem ochotę powiedzieć: kill me. Jednak nawet oni wypadają lepiej od granej przez Annę Muchę Bożeny. Antagonistka ma niecny plan na doprowadzenie do zerwania młodych bohaterów i gdy wciela go w życie... to kończą się na nią pomysły, a przecież musi jeszcze pojawić się kilka razy na ekranie. Chciałbym napisać, że brak kreatywności w prowadzeniu tej postaci jest zaskakujący, ale tyczy się to wszystkich postaci i fabuły w ogóle.

O realizacji znów nie można napisać za dużo - ot, wszystko jakby wyjęte z losowej polskiej telenoweli. Tylko aktorów szkoda. Twórcom udało się zebrać imponującą obsadę, a jednocześnie sprawić, że nikt nie ma czegokolwiek do zagrania. Najbardziej boli to w przypadku artystów, których widzimy na dużym ekranie po raz ostatni - Katarzyny Łaniewskiej, Pawła Nowisza i Krzysztofa Kiersznowskiego . Niestety, w "Końcu świata" nie ma nawet motywu przewodniego. W trzeciej części punkt wyjścia do dowcipów z wąsem stanowił konflikt pokoleń. W czwórce mamy tylko chłopców, którzy zamiast dorosnąć wolą oglądać "Czterech pancernych", kobiety na skraju załamania nerwowego i szereg miłości od pierwszego wejrzenia, a wszystko to doprawione stałymi polskich komedii: nikt ze sobą nie rozmawia, za to wszyscy histeryzują, a w pewnym momencie ktoś pokazuje goły tyłek i jest zabawnie. Całość bez ładu i składu, żeby tylko było i udawało koherentną fabułę. Na koniec dodam, że był to pierwszy film, jaki widziałem w kinie w 2022 roku. Mam cichą nadzieję, że to złe dobrego początki.

2/10

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4", reż. Anna Wieczur-Bluszcz, Polska 2022, dystrybucja: Next Film, premiera kinowa: 7 stycznia 2022 roku.

