"Shrek 5": premiera opóźniona. Kiedy film trafi do kin?

Premiera filmu "Shrek 5" zapowiadana była na okres bożonarodzeniowy 2026 roku. Studio Universal postanowiło jednak zmienić ten termin, mając nadzieję na wyższe zarobki w okresie wakacyjnym. Według najnowszych doniesień animacja trafi na ekrany amerykańskich kin dopiero 30 czerwca 2027 roku.

Kontynuacja losów zielonego ogra zajęła miejsce nieujawnionej dotychczas animacji Illumination. Jej premiera natomiast została przyspieszona o dwa miesiące i przypadnie na 16 kwietnia 2027 roku.

"Shrek": seria, która wciąż bawi do łez

Opowieść o ogrze, gadatliwym Ośle i całej gromadzie bajkowych bohaterów wciąż cieszy się popularnością i to nie tylko wśród najmłodszych widzów. Nic więc dziwnego, że gdy zapowiedziano piątą odsłonę animowanej serii, w sieci nie brakowało entuzjastycznych głosów.

Od jakiegoś czasu wiemy już, że do pracy nad kontynuacją powrócą doskonale znani aktorzy: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Osioł) i Cameron Diaz (Fiona). Do obsady dołączyła także jedna z największych młodych gwiazd Hollywood, Zendaya ("Diuna", "Euforia", "Challengers"), która udzieli głosu nastoletniej już córce tytułowego bohatera. Za reżyserię produkcji odpowiadać mają Walt Dohrn, Conrad Vernon i Brad Ableson. Nadal nie znamy żadnych szczegółów dotyczących fabuły.

