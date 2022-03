Evan Rachel Wood , znana z serialu "Westworld", zagra gwiazdę pop w filmie biograficznym o innej legendzie muzyki - Alu Yankovicu. Właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie Wood ucharakteryzowanej na Madonnę.

Evan Rachel Wood jako Madonna

Informację o dołączeniu Evan Rachel Wood do filmu "Weird: The Al Yankovic Story" podała platforma streamingowa The Roku Channel, która jest producentem obrazu. Do informacji dołączono zdjęcie aktorki w stylizacji Madonny.

"Wspaniały wybór! Nie mogę się doczekać, kto zagra Michaela Jacksona" - czytamy w komentarzach chwalących wybór Wood.

Pojawienie się postaci Michaela Jacksona w filmie "Weird: The Al Yankovic Story" nie jest pewne, ale wydaje się być jednak całkiem możliwe na tej samej zasadzie, co pojawienie się w nim Madonny.

Znany ze swoich przeróbek popularnych hitów Yankovic zyskał sławę dzięki parodiom utworów "Like a Surgeon" Madonny i "Eat It" Jacksona. Do obydwu nagrał również parodiujące oryginał teledyski.

Muzyk i parodysta Yankovic jest popularny do dziś. Jego albumy są najlepiej sprzedającymi się komediowymi albumami w historii. Film biograficzny, w którym w roli Yankovica występuje znany z serii filmów o Harrym Potterze Daniel Radcliffe , zapowiadany jest jako "jazda bez trzymanki".

Dzieło sygnowane jest przez samego Yankovica, który zapewnia, że opowie w nim o najbardziej wstydliwych momentach swojej kariery. I raczej dotrzyma słowa, bo jest współautorem scenariusza, który napisał razem z Erikiem Appelem.

Tymczasem wciąż nie wiadomo, kto w rolę Madonny wcieli się w filmie biograficznym poświęconym jej osobie. Wyreżyseruje go sama Madonna na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Erin Cressidą Wilson ("Sekretarka").

Według portalu "The Hollywood Reporter" faworytkami w wyścigu do tej roli są m.in. Florence Pugh ("Midsommar. W biały dzień"), Julia Garner ("Ozark"), Alexa Demie ("Euforia") oraz Odessa Young ("Assassination Nation").

Niedawno na Instagramie Madonna napisała, że jest w trakcie castingów. Jak donosi serwis Ankler, przesłuchania dotyczyły m.in. roli głównej bohaterki, stawiły się na nich dwie gwiazdy młodego pokolenia Sydney Sweeney i Julia Garner.

